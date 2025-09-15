15 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 16 de septiembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal y Asignación por Maternidad y Asignaciones de pago único.

La Asignación por Matrimonio se paga por única vez y solo a uno de los cónyuges.
ANSES entrega $102.329 a parejas en octubre 2025: quiénes pueden acceder

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes 16 de septiembre con DNI finalizado en 6.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes 16 de septiembre con DNI terminado en 6.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes 16 de septiembre con DNI culminado en 4.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 8 y 9.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, podrán cobrar hasta el viernes 10 de octubre con cualquier finalización de DNI.

