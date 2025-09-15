15 de septiembre de 2025 Inicio
Qué dice el último parte médico de Thiago Medina publicado este lunes

El exparticipante de Gran Hermano continúa estable, “sin fiebre y con disminución de la medicación suministrada”, detallaron desde el Hospital Mariano y Luciano De la Vega.

Thiago Medina tuvo un accidente en la moto el viernes pasado sobre la Ruta 7

Este lunes, las autoridades médicas del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dieron a conocer un nuevo parte médico de Thiago Medina, quien sufrió un accidente en su moto en la Ruta 7 el viernes pasado y por el cual quedó internado.

Thiago Medina tiene 22 años y es padre de dos nenas de un año y 9 meses
Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias y se abre la causa por el accidente

De acuerdo al comunicado oficial, se detalló que el paciente “permanece en la Unidad de Terapia Intensiva bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”. “Se encuentra estable, sin fiebre y con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, agregaron.

Por otro lado, también se informó que en el transcurso del día “se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”.

La periodista de C5N, Mariela López Brown, explicó que se trata del parte médico de las 9 de la mañana de este lunes y que la familia del influencer “por lo general lo hace cerca de las 10, porque a las 11 es el momento en que pueden hablar con los médicos para que le brinden mayores detalles de cuál la situación de salud de Thiago.

Por otro lado, se espera que a las 18 de este mismo día se difunda otro parte médico con una actualización en la información que dieron por la mañana.

Por el caso, Thiago fue operado el mismo viernes donde le extirparon el bazo y sufrió la fractura de siete costillas a causa del siento vial en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno.

Mientras Thiago Medina lucha por su vida, arrancan las pericias

Este lunes por la tarde se realizarán, sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez, las pericias para lograr determinar la responsabilidad tanto del influencer como del conductor del vehículo, con el que tuvo el accidente el viernes pasado cuando iba en su moto.

A la misma hora en que ocurrió el accidente, van a ir al lugar para determinar la cuestión accidentológica que va a permitir empezar a resolver las dudas que hay: cuál es la responsabilidad del vehículo y la de Thiago por la velocidad a la que circulaba”, detalló el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N.

Los principales factores a analizar serán la visibilidad de ambos rodados involucrados en el impacto, las condiciones de la ruta y cómo afecta la curva que tiene el camino a esa altura.

