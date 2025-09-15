Por la inseguridad, en Villa Allende quieren cerrar las calles con portones: el repudio de los vecinos

El municipio aprobó un proyecto para colocar 15 portones en dos barrios para combatir la delincuencia. Sin embargo, los ciudadanos consideran que es ilegal y juntan firmas para revertir la situación. Los mismos estarían cerrado al paso de desde las 22 hasta las 6.

Los vecinos ya juntaron 2.900 firmas para rechazar la colocación de portones en las calles

Por motivo de la inseguridad en Córdoba , la municipalidad de Villa Allende implementará portones para cerrar las de calles como parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”. Sin embargo, esto despertó el profundo rechazo en los vecinos por la medida.

De acuerdo a lo aprobado por los concejales locales, se colocarán alrededor de 15 protones, en los barrios Pan de Azúcar (2) y Lomas Sur (13).

“ No estamos de acuerdo con la colocación de estos portone s. Desde que nos enteramos de esta iniciativa, hace 9 meses venimos trabajando juntando firmas. Quiere imponernos portones para así evitar la delincuencia”, señaló Cecilia en diálogo con De Una por C5N y remarcó que hasta el momento se recaudaron2900 firmas en contra de la ordenanza 14/25.

En esa línea, Javier explicó que esta medida no es legal y para rechazar la resolución se basan en el argumento que sucedió en la localidad mendocina de Guaymallén , donde los propios vecinos pusieron portones y fue la Justicia la que los retiró.

“ Un portón no va a evitar o bajar la delincuencia. Además, la Justicia ya dijo que cerrar calles no es legal, porque corta la libre circulación y es inconstitucional”, señaló y agregó: “Pedimos más patrullajes, más iluminación en vez de portones”.

Según detallaron los vecinos autoconvocados, el proyecto está definido ya fue aprobado por los concejales oficialistas, pero “en ningún momento tuvimos ningún informe concreto ni real”: “Aprobaron un proyecto en donde no sabía cuántos portones iban, no se sabía dónde iban, no se sabían las características de los portones, no se sabía cuánto salían los portones y así y todos los concejales lo aprobaron”.

De acuerdo a lo estipulado, los portones estarían cerrados desde las 22 hasta las 6, y quedará a cargo de la apertura y clausura de un empleado municipal. “Nosotros planteamos, también que puede afectar a una ambulancia o bomberos por emergencia. Todos sabemos que en un minuto que demora en dar vueltas, podemos perder una vida”.

Las calles donde se colocarán los portones

El cerramiento de calles en barrio Pan de Azúcar están previstas para: pasaje Las Tipas y pasaje Río de la Plata.

Mientras que en barrio Lomas Sur los portones estarán colocados en: Colectora sur y San Luis, Colectora Sur y California, Colectora Sur y Boston, San Luis y Rolland, San Luis y Riccardi, San Luis y Córdoba, San Luis y Del Cid, Buenos Aires y San Luis, Chacal entre Buenos Aires y Barcelona, Llancafú y Laques, Mendoza y Matra.