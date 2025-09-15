Conmoción en Córdoba: reparaba un aire acondicionado, explotó, perdió un brazo y está grave Un operario realizaba tareas de mantenimiento en uno de los equipos de refrigeración de una fábrica metalúrgica de la capital cordobesa. Por







Conmoción en Córdoba: reparaba un aire acondicionado, explotó, perdió un brazo y está grave.

Un hombre resultó gravemente herido mientras realizaba tareas de mantenimiento en una empresa metalúrgica ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba y permanece internado en grave estado.

El operario, que no pertenecía a la empresa donde ocurrió el accidente, realizaba reparaciones en la recarga de un aire acondicionado cuando este explotó.

Como consecuencia, el hombre sufrió la amputación de su brazo derecho además de presentar fracturas expuestas en distintas partes del cuerpo luego de caer desde un techo de chapa de las instalaciones de la firma Proma, situada en Colina Impira al 3500.

En el lugar trabajaron servicios de emergencias, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) de la Policía y de Bomberos. De inmediato fue asistido y derivado de emergencia al Hospital de Urgencias donde permanece internado en grave estado.

Embed