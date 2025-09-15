El Gobierno confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que el presidente Javier Milei respetará la decisión del Poder Legislativo de revertir su veto, aunque puso en cuestión el origen de los recursos y acusó a la oposición de realizar "una acción deliberada contra la política central que es el equilibrio fiscal".

El ministro de Gabinete, Guillermo Francos, apuntó contra la oposición por los fondos de la Ley de Discapacidad.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , confirmó que el Poder Ejecutivo va a promulgar la Ley de Discapacidad luego de que el Congreso insistiera exitosamente en la norma y revirtiera el veto del presidente Javier Milei , aunque puso en cuestión el origen de los recursos y acusó a la oposición de realizar "una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal" .

" El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos . Lo hablaremos con el Presidente", planteó el ministro en diálogo con Clarín.

"Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad . Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas", añadió.

En cuanto a los fondos, el funcionario señaló que "también es cierto que, creo que es el artículo 38 de la Ley Financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos ". "No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad? ", expresó.

"Yo estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, 'che miren, el sistema de discapacidad es este'. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, 'che, arréglensela como puedan'. Eso es un ataque al presidente Milei", repuso.

"Discutamos cómo, van a tener presupuesto ahí a partir de este lunes, bueno fíjense dentro del presupuesto nacional cómo hacemos para pagar esto. Lo que se ha mostrado hasta aquí es que hubo una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal. Esto fue una acción política deliberada contra un gobierno que tiene una acción política también muy clara hacia dónde quiere ir. Estos temas siempre se dirimen electoralmente", cerró.

La reversión del veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad

El 4 de septiembre, en medio del escándalo por los audios de las coimas en la ANDIS y a tres días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado logró la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 en contra. El rechazo total a un veto del Ejecutivo no se daba desde hace 22 años. Solo La Libertad Avanza y dos aliados apoyaron el veto de Javier Milei.

Durante la jornada, el sector de discapacidad realizó un paro y una movilización nacional en las plazas del país. Prestadores, profesionales, familiares, transportistas e instituciones reclamaron para que los senadores rechazaran el veto firmado por el Presidente a principios de agosto.

Presidida por Bartolomé Abdala, dado que Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo mientras Milei se encuentra fuera del país, la sesión se desarrolló tras un acuerdo previo entre los distintos bloques. La definición del rechazo definitivo del veto ya se preveía tras la insistencia en Diputados el pasado 20 de agosto, donde el oficialismo está más cómodo numéricamente.