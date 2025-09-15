CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol de EA Sports: cuál será su rol El dúo de trap continúa afianzándose internacionalmente y ahora va a participar de uno de los escenarios más exclusivos del mundo.







CA7RIEL & Paco Amoroso representarán a Argentina en el videojuego de EA Sports. Instagram

El dúo de trap CA7RIEL & Paco Amoroso estarán en el nuevo videojuego de fútbol FC 26 de EA Sports y serán los únicos argentinos en participar de la parte musical luego de la de Bizarrap en el FC 25, la cual estará integrada por un total de 92 canciones de diferentes artistas de todo el mundo.

A través de sus distintas redes sociales, EA Sports sorprendió al revelar la lista completa de artistas para la sección musical del FC 26, donde los únicos argentinos para esta edición fueron CA7RIEL & Paco Amoroso. En esta ocasión, el tema elegido fue Impostor del álbum Papota, el cual se estrenó el 6 de marzo de 2025 y sumó casi 14 millones de reproducciones en Spotify.

Otras figuras que también estarán en el videojuego de fútbol son Djo, D.O.D (ft. RAHH), Dominic Fike, Ed Sheeran, Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax), Haim, Jennie, Myles Smith, PinkPantheress, Rels B, Rudimental (ft. Idris Elba & Peter Xan), The Cure y Young Miko. Entre estos, se destaca el creador de Shape of You, Perfect y Photograph, ya que su tema será inédito y es el único que optó por estrenar una canción.

De esta manera, la playlist del EA Sports FC 26 ya se encuentra disponible en Spotify y la misma posee un total de 91 canciones, ya que todavía falta lanzarse el tema de Ed Sheeran. Con apenas 6 horas desde su lanzamiento, la lista ya fue guardada más de 200 mil veces y esto evidencia la expectativa por la llegada del videojuego de fútbol.