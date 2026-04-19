Tragedia en La Plata: un motociclista murió tras chocar con un auto

La víctima, que fue identificada por las autoridades, murió en el acto. También hay una mujer que sufrió heridas debido a la colisión.

Un motociclista murió después de que chocara contra un auto en la ciudad bonaerense de La Plata , mientras que una mujer sufrió heridas y fue trasladada a un hospital para ser asistida. Además, la moto se incendió por el hecho e intervino un grupo de bomberos.

Dos adolescentes robaron una moto en Belgrano y la chocaron en Lomas de Zamora en una persecución policial

El suceso se registró cuando una moto Yamaha conducida por un hombre identificado como Walter Arévalo que circulaba sobre la calle 495 chocó con un Peugeot 208 azul, manejado por Florencia Sibila , de 27 años, que se trasladaba por Camino Centenario.

En tal sentido, Arévalo murió en el acto debido a la colisión y una mujer de 49 años que viajaba como acompañante en el auto, llamada María Eugenia Luna , fue trasladada al Hospital de Gonnet ya que sufrió traumatismos.

En tanto, las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona, del que participaron un grupo de policías y de bomberos, debido a que la moto se incendió.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y la investigación se encuentra a cargo del fiscal Fernando Padovan , quien encabeza la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial La Plata.

Accidente en Mar del Plata: tomó el auto de un amigo y terminó incrustado contra un paredón

Un hecho insólito sucedió en la madrugada del viernes en la ciudad costera de Mar del Plata, cuando un conductor chocó su Renault 21 Nevada gris contra un paredón de la costa y escapó. Minutos después, se conocieron más detalles del hecho: el auto, que no tenía patente ni VTV al día, era de su amigo.

El siniestro se produjo el sábado cerca de las 6:30, cuando un llamado al 911 alertó al personal policial por la presencia de un vehículo chocado, sin ocupantes en el interior, en la zona de Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez, en la conocida Curva Cabo Corrientes. El vehículo, tras impactar contra el paredón de la explanada, fue hallado abandonado.

El rodado presentaba importantes daños en su parte frontal y, como consecuencia del siniestro, también resultaron afectados el paredón y un poste de alumbrado público. El vehículo, al ser verificado por el sistema informático, no presentaba impedimento legal alguno.