Choque entre un colectivo y un auto en plena 9 de Julio: cinco heridos y cortes en la zona El accidente ocurrió este domingo por la mañana en el cruce de Santa Fe y 9 de Julio, en el corredor del Metrobus. Por + Seguir en







Choque entre un colectivo y un auto en plena 9 de Julio: hay cinco heridos y cortes en la zona

Un fuerte choque entre un colectivo de la línea 70 y un auto se produjo en la mañana de este domingo en la intersección de la avenida Santa Fe y la avenida 9 de Julio. El hecho ocurrió cerca de las 7 y dejó como saldo cinco personas asistidas, dos de ellas con traslado hospitalario.

Según los primeros reportes, en un auto Ford Mondeo blanco viajaban un padre y su hijo. El vehículo terminó con la trompa completamente destruida, mientras que el colectivo sufrió la rotura total del parabrisas, evidenciando la violencia del impacto en uno de los cruces más transitados de la Ciudad.

Personal del SAME desplegó al menos cuatro ambulancias para atender a los heridos en el lugar. Dos personas fueron derivadas al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el resto recibió atención sin necesidad de traslado.

Efectivos de seguridad trabajaban en la zona para establecer las responsabilidades en el accidente. Se buscaba determinar si uno de los conductores cruzó con el semáforo en rojo. Hasta el momento, no se habían realizado los test de alcoholemia correspondientes.

El operativo generó cortes preventivos en al menos dos carriles de la avenida 9 de Julio, lo que provocó demoras en el tránsito durante las primeras horas de la mañana. En paralelo, a partir de la patente del vehículo, se pudo determinar que el auto involucrado registraba al menos 18 infracciones de tránsito, de las cuales 14 corresponden a excesos de velocidad.