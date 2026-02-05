Tragedia en La Matanza: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia

El fatal accidente ocurrió en Isidro Casanova cuando un Peugeot 208 perdió el control y embistió a un matrimonio que estaba parado junto a su vehículo. La víctima fue trasladada al Hospital Paroissiens, pero falleció a las pocas horas.

Un trágico accidente ocurrió en Isidro Casanova , partido de La Matanza cuando un Peugeot 208 perdió el control y embistió a un matrimonio que estaba junto a sus hijas cargando cosas en su vehículo. La víctima, un hombre de 37 años , fue trasladado al Hospital Paroissiens pero murió a las pocas horas. Otra persona que estaba junto a él también resultó herida.

Las imágenes del accidente son impactantes. La tragedia ocurrió en el cruce de Danubio y Anatole France, en el barrio San Alberto. Edgar Edwin Huaranca, la víctima fatal identificada, fue alcanzado por un Peugeot 208 color negro fuera de control que se subió a la vereda e impactó contra las personas que estaban junto a otro vehículo cargando cosas. La tragedia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Segundos después de escucharse el impacto, vecinos y familiares salieron a auxiliar a las víctimas que yacían en el suelo. Una ambulancia del SAME se hizo presente y trasladó a las personas heridas al Hospital Paroissiens . Los vecinos aseguraron que tardó 40 minutos en llegar.

Según las primeras reconstrucciones del hecho, la víctima fatal había estacionado su auto junto a un comercio y descendió del vehículo para abrir el baúl. De espaldas a la calle estaba su esposa también. En ese momento, el auto negro apareció a alta velocidad y fuera control, y los impactó de costado.

Huaranca de 37 años quedó aplastado contra su propio vehículo , mientras que su pareja fue desplazada hacia una camioneta blanca y cayó sobre la vereda. Además del matrimonio, había un hombre que se encontraba dentro de otro auto y también sufrió lesiones leves.

El hombre que quedó aplastado fue internado en observación pero falleció a las pocas horas. Mientras que la otra víctima sufrió lesiones leves y fue dada de alta. El testimonio de una vecina de la zona relató el momento después del impacto: “Vimos cuando el auto lo chocó. El chico sacó a las criaturas del auto y se quedó sentado en el auto. Pasaron 40 minutos y no pasaba ni ambulancia ni patrulleros”.

En cuanto al conductor del Peugeot, la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Matanza recaratuló la causa tras conocerse las imágenes del accidente y pasó de de “lesiones culposas” a “homicidio culposo”. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Sogn y ordenó la toma de testimonios, el secuestro de los vehículos involucrados, la inspección del lugar del hecho y la solicitud de las historias clínicas de las personas heridas.

Al imputado se lo identificó como T.G.M., de 18 años y se investigan las circunstancias que lo llevaron a perder el control de su vehículo. La víctima estaba junto a su esposa y sus hijas. “Fuimos a retirar unas cosas mi pareja, mis hijas y yo a la casa de un amigo”, contó Norma, la esposa del fallecido.