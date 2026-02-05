5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en La Matanza: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia

El fatal accidente ocurrió en Isidro Casanova cuando un Peugeot 208 perdió el control y embistió a un matrimonio que estaba parado junto a su vehículo. La víctima fue trasladada al Hospital Paroissiens, pero falleció a las pocas horas.

Por
El joven de 18 años quedó imputado por homicidio culposo.

El joven de 18 años quedó imputado por homicidio culposo.

Un trágico accidente ocurrió en Isidro Casanova, partido de La Matanza cuando un Peugeot 208 perdió el control y embistió a un matrimonio que estaba junto a sus hijas cargando cosas en su vehículo. La víctima, un hombre de 37 años, fue trasladado al Hospital Paroissiens pero murió a las pocas horas. Otra persona que estaba junto a él también resultó herida.

Te puede interesar:

El relato del policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

Las imágenes del accidente son impactantes. La tragedia ocurrió en el cruce de Danubio y Anatole France, en el barrio San Alberto. Edgar Edwin Huaranca, la víctima fatal identificada, fue alcanzado por un Peugeot 208 color negro fuera de control que se subió a la vereda e impactó contra las personas que estaban junto a otro vehículo cargando cosas. La tragedia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Segundos después de escucharse el impacto, vecinos y familiares salieron a auxiliar a las víctimas que yacían en el suelo. Una ambulancia del SAME se hizo presente y trasladó a las personas heridas al Hospital Paroissiens. Los vecinos aseguraron que tardó 40 minutos en llegar.

Accidente fatal en Isidro Casanova

Según las primeras reconstrucciones del hecho, la víctima fatal había estacionado su auto junto a un comercio y descendió del vehículo para abrir el baúl. De espaldas a la calle estaba su esposa también. En ese momento, el auto negro apareció a alta velocidad y fuera control, y los impactó de costado.

Huaranca de 37 años quedó aplastado contra su propio vehículo, mientras que su pareja fue desplazada hacia una camioneta blanca y cayó sobre la vereda. Además del matrimonio, había un hombre que se encontraba dentro de otro auto y también sufrió lesiones leves.

El hombre que quedó aplastado fue internado en observación pero falleció a las pocas horas. Mientras que la otra víctima sufrió lesiones leves y fue dada de alta. El testimonio de una vecina de la zona relató el momento después del impacto: “Vimos cuando el auto lo chocó. El chico sacó a las criaturas del auto y se quedó sentado en el auto. Pasaron 40 minutos y no pasaba ni ambulancia ni patrulleros”.

Embed

En cuanto al conductor del Peugeot, la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Matanza recaratuló la causa tras conocerse las imágenes del accidente y pasó de de “lesiones culposas” a “homicidio culposo”. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Sogn y ordenó la toma de testimonios, el secuestro de los vehículos involucrados, la inspección del lugar del hecho y la solicitud de las historias clínicas de las personas heridas.

Al imputado se lo identificó como T.G.M., de 18 años y se investigan las circunstancias que lo llevaron a perder el control de su vehículo. La víctima estaba junto a su esposa y sus hijas. “Fuimos a retirar unas cosas mi pareja, mis hijas y yo a la casa de un amigo”, contó Norma, la esposa del fallecido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Habló el chofer de colectivo que se peleó con un pasajero y casi causa una tragedia: "Me subió el diablo"

El menor fue asistido con principio de deshidratación y está fuera de peligro.

Un policía rescató un nene que su abuela dejó encerrado en la camioneta mientras iba de compras

play

Crimen en Mar del Plata: encontraron a un hombre atado y amordazado e investigan si fue una "viuda negra"

El delincuente tenía pedido de captura internacional y fue localizado en Buenos Aires. 

Robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y lo atraparon en Avellaneda

A Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, le retuvieron el pasaporte.

Escándalo en Brasil: pidieron la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

play

Otra feroz golpiza rugbier en patota: al menos 20 jóvenes atacaron a un adolescente de 19 años en Tucumán

Rating Cero

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.

Beto Casella confesó que hubo amor con Edith Hermida: "está perdidamente enamorada de mí"

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Paris Hilton, en 2026

Qué fue de la vida de Paris Hilton: de las fiestas a ser madre

últimas noticias

El proyecto fue aprobado por unanimidad en primera instancia.

El Parlamento de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos y exiliados

Hace 10 minutos
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a Diputados

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a Diputados

Hace 16 minutos
Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros.

Rusia y Ucrania acordaron otro intercambio de prisioneros tras cinco meses

Hace 17 minutos
La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Hace 23 minutos
Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Hace 28 minutos