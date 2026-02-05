Tragedia en La Matanza: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia
El fatal accidente ocurrió en Isidro Casanova cuando un Peugeot 208 perdió el control y embistió a un matrimonio que estaba parado junto a su vehículo. La víctima fue trasladada al Hospital Paroissiens, pero falleció a las pocas horas.
El joven de 18 años quedó imputado por homicidio culposo.
Un trágico accidente ocurrió en Isidro Casanova, partido de La Matanza cuando un Peugeot 208 perdió el control y embistió a un matrimonio que estaba junto a sus hijas cargando cosas en su vehículo. La víctima, un hombre de 37 años, fue trasladado al Hospital Paroissiens pero murió a las pocas horas. Otra persona que estaba junto a él también resultó herida.
Las imágenes del accidente son impactantes. La tragedia ocurrió en el cruce de Danubio y Anatole France, en el barrio San Alberto. Edgar Edwin Huaranca, la víctima fatal identificada, fue alcanzado por un Peugeot 208 color negro fuera de control que se subió a la vereda e impactó contra las personas que estaban junto a otro vehículo cargando cosas. La tragedia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.
Segundos después de escucharse el impacto, vecinos y familiares salieron a auxiliar a las víctimas que yacían en el suelo. Una ambulancia del SAME se hizo presente y trasladó a las personas heridas al Hospital Paroissiens. Los vecinos aseguraron que tardó 40 minutos en llegar.
Según las primeras reconstrucciones del hecho, la víctima fatal había estacionado su auto junto a un comercio y descendió del vehículo para abrir el baúl. De espaldas a la calle estaba su esposa también. En ese momento, el auto negro apareció a alta velocidad y fuera control, y los impactó de costado.
Huaranca de 37 años quedó aplastado contra su propio vehículo, mientras que su pareja fue desplazada hacia una camioneta blanca y cayó sobre la vereda. Además del matrimonio, había un hombre que se encontraba dentro de otro auto y también sufrió lesiones leves.
El hombre que quedó aplastado fue internado en observación pero falleció a las pocas horas. Mientras que la otra víctima sufrió lesiones leves y fue dada de alta. El testimonio de una vecina de la zona relató el momento después del impacto: “Vimos cuando el auto lo chocó. El chico sacó a las criaturas del auto y se quedó sentado en el auto. Pasaron 40 minutos y no pasaba ni ambulancia ni patrulleros”.
PERDIÓ EL CONTROL DEL AUTO, ATROPELLÓ A DOS HOMBRES: UN MUERTO Y UN HERIDO - Fue en Isidro Casanova - El fallecido es uno de los hombres embestidos. pic.twitter.com/mkyDV5ozmJ
En cuanto al conductor del Peugeot, la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Matanza recaratuló la causa tras conocerse las imágenes del accidente y pasó de de “lesiones culposas” a “homicidio culposo”. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Sogn y ordenó la toma de testimonios, el secuestro de los vehículos involucrados, la inspección del lugar del hecho y la solicitud de las historias clínicas de las personas heridas.
Al imputado se lo identificó como T.G.M., de 18 años y se investigan las circunstancias que lo llevaron a perder el control de su vehículo. La víctima estaba junto a su esposa y sus hijas. “Fuimos a retirar unas cosas mi pareja, mis hijas y yo a la casa de un amigo”, contó Norma, la esposa del fallecido.