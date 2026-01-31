El ex Gran Hermano rompió el silencio sobre los días que pasó en coma farmacológico y describió la visión espiritual que tuvo. A cuatro meses de recibir el alta médica, compartió detalles inéditos de su internación y el proceso de recuperación junto a su familia.

Thiago Medina reveló las vivencias sobrenaturales que experimentó durante los 21 días que pasó inconsciente en el hospital después del fuerte accidente con su moto que sufrió el 12 de septiembre pasado. "Me fui al cielo", afirmó el mediático, y describió una enorme puerta blanca rodeada de nubes y una figura misteriosa que le ordenó regresar a la vida de forma inmediata.

En el streaming de DGO, el joven recordó el momento exacto en el que sintió que su alma abandonaba el plano físico para trasladarse hacia un espacio celestial. "Yo tenía la imagen en mi cabeza que no me olvido nunca, era como una puerta blanca. Todo alrededor era nube, todo blanco", relató el influencer con visible emoción.

En su testimonio, el ex Gran Hermano destacó la presencia de una persona en aquel umbral que le impidió el paso definitivo hacia el más allá. Según sus palabras textuales, esa figura le repitió tres veces: “ Tenés que volver, tenés que volver, tenés que volver ”. Al día siguiente de esa visión, despertó.

Medina explicó que experimentó una batalla interna constante contra los efectos de la sedación profunda que los médicos le administraron por sus lesiones. " Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme ", detalló sobre el esfuerzo físico que realizó mientras los doctores lo mantenían dormido por sus costillas.

La recuperación del joven incluyó el acompañamiento constante de Daniela Celis , quien sostuvo al padre de sus hijas durante el mes y medio de internación. El padre de las gemelas, Aimé y Laia, admitió que todavía guarda sueños oscuros y muy fuertes que prefiere no compartir con el público por su impacto psicológico y emocional actual.

Daniela Celis se mostró angustiada porque extraña a sus hijas y Thiago le respondió

Thiago Medina contestó a su exmujer, la influencer Daniela Celis, que se encuentra lejos de su familia por trabajo y dijo estar desesperada por estar cerca de las hijas que tienen en común: "A llorar a la llorería", fue la frase del joven papá.

daniela celis thiago Celis y Medina fueron pareja y son padres de las gemelas Laia y Aimé. Redes Sociales

El mediático, que todavía se recupera de un feroz accidente con su moto, y que tuvo la contención de la madre de sus hijas, que lo cuidó en su casa, publicó en sus redes la letra de una canción, y los seguidores dedujeron que fue para su expareja.

La panelista de Patria y Familia debe permanecer todo el mes de enero lejos de las niñas por sus compromisos laborales en el canal de streaming. Mientras tanto, la pareja decidió criar a sus mellizas sin el uso de dispositivos electrónicos, una elección difícil que requiere mucha paciencia, dedicación y creatividad a diario.