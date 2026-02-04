4 de febrero de 2026 Inicio
Crimen en Mar del Plata: encontraron a un hombre atado y amordazado e investigan si fue una "viuda negra"

El hombre falleció por asfixia, mientras estaba solo en su casa, y se maneja la hipótesis de una cita consensuada con un trágico desenlace.

Investigan si el crimen es consecuencia del ataque de una viuda negra.

Mar del Plata está conmocionada por el crimen de un hombre que apareció muerto, y estaba atado de pies y manos y amordazado, mientras estaba solo en su casa. La hipótesis es que fue víctima de una "viuda negra".

El hallazgo se produjo este miércoles, en el barrio Los Pinares, en una vivienda ubicada en Piran al 500, donde vivía su propietario de 53 años, quien murió por asfixia después de mantener un encuentro sexual.

En el programa Tarde a Tarde, en C5N, la cronista Jimena Paternoster detalló que "se trata de Víctor Phol", y que "la casa no registra ningún tipo de violencia", solamente faltó una bicicleta y el celular del vecino.

Según relató la periodista, quedó todo registrado por las cámaras de seguridad: cuando Víctor abrió la puerta a otro hombre, aparentemente joven, aunque no se le vio bien el rostro. Después se ve cuando el sospechoso sale en la bicicleta del dueño de casa.

El fallecido estaba recién separado, y se había mudado a ese lugar hace pocos meses, y la vivienda estaba en obra. Por este motivo, los albañiles fueron los que encontraron el cuerpo. Desde la ventana vieron que "estaba maniatado, con la cara tapada con una tela en la cabeza,, y enseguida llamaron al 911", describió Paternoster.

"Estaba desnudo": los detalles de la investigación

El fiscal Leandro Arévalo dio detalles este miércoles sobre el homicidio de un hombre en una vivienda del barrio Los Pinares y confirmó que "el cuerpo fue hallado atado de pies y manos, con la boca tapada y sin lesiones visibles a simple vista"

La víctima fue encontrada por una grupo de personas que se encontraban realizando tareas de albañilería en la vivienda. Al ingresar al domicilio junto a personal policial y de Policía Científica, constataron la presencia de un hombre sin vida en el interior de una habitación. "Estaba desnudo" y no había rastros de violencia.

