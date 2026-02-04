Un policía rescató un nene que su abuela dejó encerrado en la camioneta mientras iba de compras Un vecino que caminaba por el centro comercial Paseo Champagnat, en Pilar, escuchó los gritos desesperados del menor y alertó a las autoridades. La mujer está siendo investigada. Por + Seguir en







El menor fue asistido con principio de deshidratación y está fuera de peligro. Redes sociales

Un policía evitó una tragedia al rescatar a un pequeño que la abuela dejó encerrado en la camioneta, con las ventanas altas, mientras iba al centro comercial Paseo Champagnat, en Pilar.

El mentor de 2 años empezó a pedir auxilio golpeando desde adentro del rodado, y un vecino avisó a un agente de seguridad que rompió el vidrio y salvó al chico de morir asfixiado. Tenía signos de deshidratación, estaba alterado y sofocado por el calor.

Cuando los abuelos llegaron al lugar y vieron el despliegue de seguridad comentaron que "nos demoramos más de lo previsto". El video se hizo viral y dejó expuesta la actitud sin sentido de la familiar del menor.

Embed #Argentina Rescate en Paseo Champagnat (Pilar) Un nene de 2 años fue salvado por un policía tras quedar 20 min encerrado en una camioneta con ventanillas altas. Rompió un vidrio y lo sacó, todo transpirado por el calor. Nunca dejes a un menor solo en un auto. #Rescate pic.twitter.com/R7Hf1IfoLL — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) February 4, 2026 Según los testigos, el operativo generó un tumulto de personas contra la mujer de 45 años como la responsable del olvido o la negligencia, hasta que apareció y fue interrogada por la Policía.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, bajo la carátula de "abandono de persona", mientras se investiga cuánto tiempo pasó sólo en el interior del automóvil y el motivo por el que su familiar lo dejó encerrado y no lo llevó.