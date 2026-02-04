4 de febrero de 2026 Inicio
Un policía rescató un nene que su abuela dejó encerrado en la camioneta mientras iba de compras

Un vecino que caminaba por el centro comercial Paseo Champagnat, en Pilar, escuchó los gritos desesperados del menor y alertó a las autoridades. La mujer está siendo investigada.

El menor fue asistido con principio de deshidratación y está fuera de peligro.

Narela Barreto tenía 27 años.
Qué reveló la autopsia a Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles

El mentor de 2 años empezó a pedir auxilio golpeando desde adentro del rodado, y un vecino avisó a un agente de seguridad que rompió el vidrio y salvó al chico de morir asfixiado. Tenía signos de deshidratación, estaba alterado y sofocado por el calor.

Cuando los abuelos llegaron al lugar y vieron el despliegue de seguridad comentaron que "nos demoramos más de lo previsto". El video se hizo viral y dejó expuesta la actitud sin sentido de la familiar del menor.

Según los testigos, el operativo generó un tumulto de personas contra la mujer de 45 años como la responsable del olvido o la negligencia, hasta que apareció y fue interrogada por la Policía.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, bajo la carátula de "abandono de persona", mientras se investiga cuánto tiempo pasó sólo en el interior del automóvil y el motivo por el que su familiar lo dejó encerrado y no lo llevó.

play

Crimen en Mar del Plata: encontraron a un hombre atado y amordazado e investigan si fue una "viuda negra"

El delincuente tenía pedido de captura internacional y fue localizado en Buenos Aires. 

Robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y lo atraparon en Avellaneda

A Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, le retuvieron el pasaporte.

Escándalo en Brasil: pidieron la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

play

Otra feroz golpiza rugbier en patota: al menos 20 jóvenes atacaron a un adolescente de 19 años en Tucumán

El hombre fue asesinado por su sobrino.

Horror en Del Viso: un joven mató a su tío con un bate de béisbol

El policía retirado asesinado se llamaba Julio César Reyes.

Horror en Merlo: un policía retirado fue a buscar cigarrillos y lo asesinaron de un balazo

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

La cinta está basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell.

Se estrena Hamnet, con Paul Mescal como Shakespeare: ¿Vale la pena verla en cines?

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
play

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

Resultados del Loto Plus del miércoles 4 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3854 del miércoles 4 de febrero de 2026

Hace 20 minutos
El presidente norteamericano, Donald Trump, intenta abrumar al ayatolá Ali Jamenei.

"Debería estar muy preocupado": el duro mensaje de Donald Trump contra el líder supremo de Irán

Hace 23 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 5 de febrero

Hace 28 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3345 del miércoles 4 de febrero de 2026

Hace 1 hora
Tomy, chimpancé del Ecoparque de La Plata.

Profunda tristeza: tras 46 años en el Bioparque de La Plata, murió el chimpancé Tomy

Hace 2 horas