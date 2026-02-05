5 de febrero de 2026 Inicio
Habló el policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

El menor, que estaba al cuidado de sus abuelos, estuvo aproximadamente 30 minutos con las ventanillas cerradas en el estacionamiento de un shopping. “Cuando vino la madre me dijo ‘es mi hijo y hago lo que quiero’”, relató el oficial Facundo Navarro.

Por

El nene que quedó encerrado en el auto tenía 2 años y quedó 30 minutos solo

El policía que rescató a un nene, quien quedó encerrado dentro de una camioneta cuando sus abuelos fueron a comprar a un shopping en la localidad bonaerense de Pilar, habló por primera vez y relató cómo fue la situación que tuvo en vilo a los presentes del lugar.

El video se volvió viral cuando se vio que el efectivo rompió el vidrio trasero del Renault Orochen bordó que estaba en el estacionamiento del centro comercial Paseo Champagnat y rescataron al pequeño de 2 años que no estaba con algún adulto y llorando.

“Vivo cerca del shopping y justo fui a comprar. El jefe de seguridad me llama, porque me conoce, y me cuenta la situación, que tenían un menor dentro de un vehículo y que no podían ubicar a los padres”, empezó el relato Facundo Navarro en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

El personal de la situación se alertó de la situación cuando escucharon que sonaba la alarma del vehículo y cuando se acercaron lo vieron al chico que “estaba adentro llorando”. Ante la situación, el efectivo decidió romper la ventanilla trasera del lado del conductor con cuidado para no asustar al niño, que estuvo aproximadamente 30 minutos bajo el rayo del sol y sin ventilación.

Pilar rescate de menor
El menor fue asistido con principio de deshidratación y está fuera de peligro.

Cómo fue el rescate del nene que quedó encerrado en el auto en un shopping en Pilar

Según relató Facundo Navarro, cuando llegó, y vieron al niño, junto al personal de seguridad del lugar intentaron distraer al niño de 2 años para poder romper el vidrio y así rescatarlo del lugar.

“Hicimos que el nene se pase al asiento de atrás, mientras jugábamos con él y aproveché a romper el vidrio despacio para que no explote y el nene no se dañe, ni se asuste. Cuando lo saqué, el niño estaba todo mojado de la transpiración”, detalló sobre el estado del pequeño.

Minutos después un hombre, de 44 años, y una mujer, de 45, se acercaron a la camioneta y explicaron que dejaron al niño para hacer compras, pero que se demoraron. “Los adultos que estaba a su cargo vinieron corriendo y me dijeron que lo habían dejado con el aire acondicionado prendido”, explicó el policía.

Sin embargo, Navarro no les creyó: “Le dije que no me mienta en la cara porque el auto estaba apagado y que las llaves las tenía en la mano. Una mujer que se presentó como su mamá me dijo “es mi hijo y yo hago lo que quiero”. Estaban apurados en irse, pero les dijimos que no se iban a ir hasta que no vinieran el móvil de zona”.

Finalmente, el pequeño presentaba signos compatibles con exposición prolongada al calor por lo que se dio aviso al servicio de emergencias para su atención y se lo hidrató.

