Escándalo en Brasil: pidieron la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

El Ministerio Público de Río de Janeiro aseguró que Agostina Páez habría hecho otros actos ofensivos incluso después de salir del bar.

A Agostina Páez

A Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, le retuvieron el pasaporte.

A tres semanas del polémico episodio en Brasil donde la abogada Agostina Páez quedó detenida acusada por hacer gestos racistas, el Ministerio Público de Río de Janeiro denunció y pidió la prisión preventiva de la argentina de 29 años.

De esta manera, la situación judicial de Páez se agrava más, sobre todo después de que la Fiscalía rechazara la defensa de la mujer, quien alegó que los gestos solo eran “bromas” dirigidas a sus amigas.

Sin embargo, el medio local UOL indicó que los fiscales destacaron la “conciencia” de una de las mujeres que acompañaban a la abogada, ya que, de acuerdo a lo que se ve en las imágenes que se hicieron virales, había intentado evitar que la abogada siguiera haciendo los gestos.

Por otra parte, en la denuncia también se indicó que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar y señalaron que los mozos del lugar que fueron agredidos en la calle le advirtieron a la abogada que esa conducta constituía un delito en Brasil.

En esta línea, y a pesar de tener esa información, la abogada se dirigió a la cajera del bar para decirle “mono” y hacer gestos simulando el animal, según la propia denuncia del Ministerio Público.

abogada brasil

Escándalo en Brasil: cuál es la situación judicial de la abogada

La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero y fue remitido al Ministerio Público al considerar que recolectaron las pruebas suficientes para fallar a favor de los trabajadores del bar y precisaron que acusaron a la argentina por las ofensas racistas dirigidas al trabajador del local gastronómico.

Como medidas cautelares, el juez de Río de Janeiro le prohibió a Agostina Páez salir del país, además dispuso la retención de su pasaporte y ordenó que se le colocara una tobillera electrónica.

La argentina fue imputada por el delito de injuria racial, cargo que contempla una pena de prisión de 2 a 5 años.

Páez se encuentra retenida en Río de Janeiro desde el pasado 14 de enero, cuando le hizo gestos racistas al mozo de un bar después de que discutieran por el precio de la cuenta. Después que se conociera los videos de la abogada realizar los gestos, también se dio a conocer una filmación en el que también se observa que un hombre le hizo gestos obscenos tomándose sus partes íntimas.

