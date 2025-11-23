23 de noviembre de 2025 Inicio
Tragedia tras el temporal en Santiago del Estero: una adolescente de 16 años murió aplastada por un árbol

El hecho ocurrió cuando la joven circulaba con su novio en la moto y un árbol de eucalipto cayó sobre ellos. La víctima fatal llegó al hospital sin signos vitales, mientras que el chico de 18 años solo sufrió golpes leves.

Por
La muerte de Morena Estefanía Pacheco ocurrió durante la madrugada del jueves pasado

Una adolescente de 16 años murió debido al temporal que azotó a la provincia de Santiago del Estero. La joven paseaba con su novio en la moto y un árbol se desplomó encima de ellos.

Gran parte del país experimentará calor intenso en los próximos días.
Alerta por calor extremo: esta semana habrá máximas superiores a los 40°

La víctima fatal, identificada como Morena Estefanía Pacheco, circulaba en una moto Zanella ZB 110 cc por la avenida Núñez del Prado, a la altura del predio del Círculo de Oficiales de Policía (Copse), junto a su pareja, Leonel Villalba, cuando un eucalipto cedió por los intensos vientos y cayó justo en el instante en que los jóvenes pasaban por el lugar.

Si bien ambos llevaban casco, el impacto fue devastador y terminó con la vida de la chica, quien rápidamente, fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Independencia, sin embargo, al llegar, los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales producto de las lesiones gravísimas. Por su parte, Villalba, de 18 años, sufrió golpes leves y se encuentra fuera de peligro.

Por la causa, el fiscal de turno, Martín Silva, ordenó preservar la escena y dispuso la intervención de la División Criminalística y del médico de Sanidad. Personal de la Comisaría Segunda trabajó durante la madrugada para reunir elementos clave que permitan avanzar con la causa.

El cuerpo de Morena fue luego trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.

tragedia santiago

Dolor y conmoción en la comunidad por la muerte de una adolescente en Santiago del Estero

Tras conocerse la trágica muerte de Morena Pacheco en Santiago del Estero, familiares, amigos y compañeros expresaron su dolor en redes sociales. “Te me fuiste, hermana, ¿por qué vos?”, escribió una amiga en un emotivo mensaje que se viralizó.

Por su parte, desde el Colegio Absalón Rojas, al que acudía Morena cursaba sus estudios, también expresaron su pesar y la recordaron como una alumna “educada y respetuosa”.

Su injusta pérdida genera profunda tristeza. Morena, que brille para vos la luz que no tiene fin, que en este eterno descanso solo tengas paz y puedas trasmitir eso a tus seres amados”, expresaron en Facebook.

colegio absalon rojas
