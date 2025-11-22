22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Desesperación: otra jubilada de 80 años es buscada en Chubut tras el temporal

La mujer salió de su casa en plena lluvia el lunes por la tarde y todavía no regresó. Su familia aclaró que sufre episodios de desorientación.

Por
La jubilada desaparecida tiene 80 años.

La jubilada desaparecida tiene 80 años.

Redes sociales

Una jubilada de 80 años, que reside en Puerto Madryn, Chubut, es intensamente buscada luego de haber salido de su casa el lunes por la tarde en pleno temporal y no haber regresado. La familia indicó que la mujer sufría de episodios de desorientación.

La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.
Te puede interesar:

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

La investigación determinó que la mujer salió de su vivienda en Gales 2500 cerca de las 18. Pero toda esa información se agravó al notar que, al momento de la salida de su domicilio, fue uno de los momentos de mayor intensidad en el temporal que afectó a todo un pueblo.

Ante esto, el operativo coordinado por la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn se activó tras el pedido de uno de los hijos de la mujer identificada como Eva García, quien indicó que fue a verla y no había nadie.

Un familiar cercano del grupo familiar indicó que la mujer se desplaza en un radio reducido y que, cuando se va, es identificada por los vecinos, quienes la saludan.

EvaGarcía

Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer”, indicó Pablo Salinas, amigo de la familia, en Canal 12 web.

Los vecinos se concentraron en las inmediaciones de barrio La Colina y avenida 20 de Junio para ayudar con la búsqueda que desplegaron en diversos sectores de la ciudad del Golfo, con la participación de la Policía, integrantes de Protección Civil y CEPA. “Con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro”, indicó un familiar.

Con el fin de encontrarla, su familia brindó detalles precisos: . Eva García tiene tez trigueña, mide aproximadamente un metro cincuenta, es de contextura delgada y lleva el cabello castaño corto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conductor que mató a una familia tenía libertad condicional por narcotráfico.

Quién es el conductor que mató a una familia en la Ruta 22 en Neuquén: tenía libertad condicional por narcotráfico

Fernando Báez Sosa, a la izquierda, y sus padres, a la derecha.

Los secretos sobre la serie del crimen de Fernando Báez Sosa: ¿quieren humanizar a los asesinos?

Brenda Micaela Barattini atacó a su amante con una tijera de podar. 

Córdoba: mutiló a su amante de la manera más cruel con una tijera de jardinería y quedó en libertad

Así quedó la camioneta que embistió a la familia.

Trágico choque en la Ruta 22: un hombre y dos niños murieron en el acto

La ciclista murió a los 60 años.

Mendoza: una mujer iba en bicicleta, se le atravesó un perro, se asustó, cayó y murió

El cuerpo estaba envuelto en una manta y cubierto por salvavidas.
play

Murió una porrista en un crucero y su hermanastro es el principal sospechoso: estaba "obsesionado" con ella

Rating Cero

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU,

La impresionante transformación física de Aaron Pierre: así se veía de más joven

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef

El misterioso mensaje de Eugenia Tobal en MasterChef tras la pelea con Martitegui

La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana.

Cazzu aclaró el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con Christian Nodal

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.

"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 22 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 37 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 39 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 48 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 50 minutos