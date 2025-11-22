Desesperación: otra jubilada de 80 años es buscada en Chubut tras el temporal La mujer salió de su casa en plena lluvia el lunes por la tarde y todavía no regresó. Su familia aclaró que sufre episodios de desorientación. Por







La jubilada desaparecida tiene 80 años. Redes sociales

Una jubilada de 80 años, que reside en Puerto Madryn, Chubut, es intensamente buscada luego de haber salido de su casa el lunes por la tarde en pleno temporal y no haber regresado. La familia indicó que la mujer sufría de episodios de desorientación.

La investigación determinó que la mujer salió de su vivienda en Gales 2500 cerca de las 18. Pero toda esa información se agravó al notar que, al momento de la salida de su domicilio, fue uno de los momentos de mayor intensidad en el temporal que afectó a todo un pueblo.

Ante esto, el operativo coordinado por la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn se activó tras el pedido de uno de los hijos de la mujer identificada como Eva García, quien indicó que fue a verla y no había nadie.

Un familiar cercano del grupo familiar indicó que la mujer se desplaza en un radio reducido y que, cuando se va, es identificada por los vecinos, quienes la saludan.

EvaGarcía Redes sociales “Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer”, indicó Pablo Salinas, amigo de la familia, en Canal 12 web.

Los vecinos se concentraron en las inmediaciones de barrio La Colina y avenida 20 de Junio para ayudar con la búsqueda que desplegaron en diversos sectores de la ciudad del Golfo, con la participación de la Policía, integrantes de Protección Civil y CEPA. “Con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro”, indicó un familiar. Con el fin de encontrarla, su familia brindó detalles precisos: . Eva García tiene tez trigueña, mide aproximadamente un metro cincuenta, es de contextura delgada y lleva el cabello castaño corto.