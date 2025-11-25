Francia: detuvieron a otros cuatro sospechosos por el robo en el Museo del Louvre

Así lo confirmó la fiscal Laure Beccau. Se trata de dos hombres y dos mujeres que fueron arrestados por las autoridades del país europeo y puestos en custodia.

La fiscal de París, Laure Beccuau , confirmó que otras cuatro personas fueron detenidas como sospechosas de estar vinculadas al robo en el Museo del Louvre de joyas de la corona francesa con un valor estimado de u$s102 millones , que se produjo el 19 de octubre.

Según consignó la agencia Xinhua, dos hombres de 38 y 39 años y dos mujeres de 31 y 40 que residen en París fueron arrestadas por las autoridades francesas y puestos en custodia. La Fiscalía marcó que los cargos en su contra no se detallarán hasta que finalice la vigilancia policial.

En tanto, las autoridades buscan reconstruir la cadena de responsabilidad mientras intentan establecer dónde se ubican las joyas robadas. Los ladrones accedieron al edificio desde los muelles del Sena, donde actualmente se están realizando obras de construcción, y aprovecharon un montacargas para trepar al primer piso.

Luego, forzaron una ventana, rompieron las vitrinas de la galería Apolo, tomaron las joyas y huyeron en varias motos. Toda la operación duró apenas siete minutos y, por la precisión milimétrica con la que se ejecutó, el Ministerio del Interior señaló que "evidentemente era un equipo que había hecho exploración".

Según Euronews, las nueve piezas sustraídas pertenecen a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, que se exhibe en la vitrina dedicada a los soberanos franceses, y tienen un incalculable valor histórico. La muestra incluye collares, broches y diademas, pero aún no hay un inventario preciso de los objetos robados.

Dos jóvenes volvieron a burlar la seguridad del Louvre tras el robo de las joyas

A un mes del histórico robo de joyas en el Louvre, nuevamente dos jóvenes burlaron la seguridad del museo y pegaron una selfie de ambos en la sala donde se expone La Gioconda. Se trata de los influencers belgas Neal y Senne, conocidos por "colarse" a diversos eventos y lugares.

Los tiktokers son reconocidos en redes sociales por realizar este tipo de broma y volverse virales. Ambos subieron un video a su cuenta llamada TikTok/@neal_senne donde explicaron el paso a paso de la travesura y cómo hacer para poder ingresar un cuadro de ellos dos al museo.

En el video tanto Neal como Senne explican que van a intentar ingresar un cuadro, desarmado en varias partes, para que no sea detectado por los equipos de seguridad, ya que "los objetos grandes son detenidos en el escáner de seguridad" y que "solo tenemos 30 segundos para hacerlo", y no ser detectado por las autoridades.

Al ingresar fueron directo a la sala donde se expone La Gioconda, que estaba repleta de gente, pero surgió un problema "otro problema fue que comenzamos esta misión una hora antes del cierre y no sabíamos que todos deben empezar a salir del Louvre en la última media hora".

Lo que significó que ambos tuvieron que apurarse a armar el cuadro, dentro de una bolsa y colgarlo en una de las paredes de la sala. En el final, se puede ver como uno de ellos pega el cuadro y ambos ríen, se mezclan entre los turistas que estaban saliendo del museo y se van.