Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

El impacto, que ocurrió en avenida Santa Fe y Humboldt, provocó el estallido de los cristales traseros y generó escenas de pánico entre los pasajeros. “Mi brazo quedó trabado contra la baranda y la veo a mi amiga que estaba tirada en la escalera. Fue un gran susto”, reconoció una de las pasajeras.

Tres personas resultaron heridas producto de un impresionante choque entre dos colectivos en el barrio porteño de Palermo, en la intersección de la avenida Santa Fe y Humboldt.

El fuerte impacto ocurrió cerca de las 7 de la mañana de este domingo luego que una unidad de la línea 59 embistiera por detrás a otro interno de la misma línea, que permanecía detenido en un semáforo . La violencia del impacto provocó el estallido de los cristales traseros .

En el lugar trabajaron personal policial y del SAME, quienes desplegaron un operativo de emergencia en la zona para asistir a los damnificados. Según confirmaron fuentes oficiales, dos de los heridos fueron trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, aunque se encuentran fuera de peligro.

Los efectivos mantuvieron restringido el tránsito en el área a la espera de las pericias correspondientes y la orden de la fiscalía interviniente para remover las unidades siniestradas.

Ahora, durante la investigación se tratará de determinar las causas por las cuales el chofer de la segunda unidad no logró frenar a tiempo , en un horario donde el transporte público circulaba con una alta densidad de ocupantes.

Choque entre dos colectivos en Palermo: el miedo en primera persona

Luego que se produjera el choque en el que tres personas fueron derivadas al hospital por traumatismos, algunos pasajeros que resultaron ilesos hablaron con la cronista de C5N, Paula Avellaneda, y contaron en primera persona el susto que fue el choque de este domingo por la mañana.

“Yo venía sentada atrás en el colectivo, chocó, me levantó del asiento y me llevó para adelante y mi brazo quedó trabado contra la baranda y la veo a mi amiga estaba tirada en la escalera. Fue un gran susto, frenó de golpe y a todos nos llevó para adelante. Iba lleno”, relató Vanina, quien detalló que otro de los pasajeros tuvo una herida cortante en la cabeza y otra sufrió una grave lesión en la costilla.

Por su parte, Rocío contó que ella estaba en el fondo, con su amiga, y terminó en el suelo sobre la mitad del colectivo, dando cuenta el fuerte impacto de la unidad. “Me duele la cabeza y la pierna. Mi cabeza golpeó contra el piso”, indicó.