Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Sin grandes multitudes masivas, estos sitios despiertan el interés de viajeros que priorizan la tranquilidad y la autenticidad.

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

  • Este lugar de Brasil es un destino tranquilo del nordeste del país, alejado del turismo masivo.
  • Cuenta con cinco playas de aguas cálidas y paisajes naturales, cada una con características propias.
  • Las piletas naturales y la práctica de snorkel y stand-up paddle son grandes atractivos del lugar.
  • La gastronomía local se destaca por el uso de pescados frescos y productos típicos de la región.

Brasil es conocido por sus playas icónicas y destinos muy concurridos, pero todavía conserva rincones menos explorados que sorprenden por su belleza natural. Lejos del Turismo masivo, existen playas que mantienen un perfil bajo y ofrecen una experiencia distinta, marcada por paisajes singulares y un entorno más sereno. Estos lugares se vuelven cada vez más atractivos para quienes buscan algo fuera de lo habitual.

En esos escenarios, la naturaleza es la protagonista absoluta: aguas limpias, vegetación preservada y una atmósfera que invita a desconectar del ritmo urbano. Entre ellas, hay una que se destaca especialmente por un detalle particular que la diferencia de otras costas brasileñas y que despierta curiosidad entre quienes la descubren por primera vez.

Cuál es la playa brasilera con una naturaleza particular y un mar cristalino

São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres es un pequeño pueblo del nordeste brasileño que, en los últimos tiempos, se consolidó como uno de los destinos menos explotados y más encantadores del litoral. A diferencia de otros puntos turísticos de la zona, conserva un estilo sencillo, con fuerte impronta pesquera, ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de la naturaleza sin grandes concentraciones de turistas.

El lugar cuenta con cinco playas que comparten una atmósfera serena, aunque cada una ofrece particularidades propias. Praia do Marceneiro se destaca por su silencio y paisajes prácticamente intactos, mientras que Praia do Riacho resulta ideal para familias gracias a sus piletas naturales que se forman con la marea baja. En tanto, Praia do Toque y Porto da Rua concentran mayor movimiento por la cercanía con el centro, aunque mantienen el clima relajado característico del pueblo.

Durante la bajamar, estas playas revelan piscinas naturales ideales para actividades como stand up paddle. Patacho, considerada una de las más hermosas de la región, ofrece aguas cálidas y transparentes, perfectas para el snorkel y la observación de fauna marina.

A esto se suma una gastronomía local basada en pescados frescos, mariscos y sabores típicos del nordeste, presente en restaurantes y posadas que apuestan por una cocina simple y auténtica.

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Merlos dirigirá a Racing vs. Tigre.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del torneo Clausura

Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

El look súper cómodo de Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia

Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad. 

La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

