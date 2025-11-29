Despidieron a Ramón Díaz del Inter de Porto Alegre: goleada humillante y caída a zona de descenso Tras la derrota por 5-1 frente a Vasco Da Gama, la dirigencia del Colorado decidió echar al entrenador argentino, que dejó al equipo en puestos de descenso, a dos fechas del final del Brasileirao. Lo reemplazará un histórico de la institución. Por + Seguir en







Ramón Díaz, de 66 años, venía de dirigir en Corinthians, donde también fue despedido. Pedro H. Tesch/Getty Images

Inter de Porto Alegre decidió despedir al entrenador argentino Ramón Díaz, tras la goleada sufrida ante Vasco Da Gama por 5-1, en la fecha 36 del Brasileirao, que dejó al equipo gaúcho en puestos de descenso, a sólo dos fechas de finalizar el campeonato. Su reemplazante será un histórico de la institución: Abel Braga.

El riojano, de 66 años, dirigió 13 partidos en la institución de Río Grande do Sul, con un saldo de tres victorias, cinco derrotas y cinco empates que sacó al club de la lucha por ingresar a Copa Sudamericana 2026 y lo hundió en el puesto 17 del Brasileirao, el último puesto de zona de descenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/1994859865198448654&partner=&hide_thread=false NOTA OFICIAL — DESLIGAMENTO DO TÉCNICO RAMON DÍAZ



O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual do técnico Ramon Díaz. Deixam o Clube juntamente com ele o auxiliar Emiliano Díaz, os assistentes Osmar Ferreyra e Bruno Urribarri, o preparador físico… pic.twitter.com/RZY0YrsBzs — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 29, 2025 El Pelado había asumido el pasado 23 de septiembre, en reemplazo de Roger Machado, con la idea de luchar por puestos de Copa Libertadores 2026. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y la goleada sufrida ante Vasco da Gama y la victoria del Santos al Sport Recife (gol de Neymar) metió a Internacional por diferencia de gol con el Peixe (-11 a -12, ambos están igualados en 41 puntos).

"Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato del entrenador Ramón Díaz. Su segundo entrenador, Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi también dejan el Club. El Club agradece a estos profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras. El segundo entrenador, Pablo Fernández, dirigirá la sesión de entrenamiento del sábado en el centro de entrenamiento Parque Gigante", aseguró el comunicado del equipo de Porto Alegre.

Cabe destacar, que el Brasileirao es uno de los torneos más competitivos del continente: con 20 equipos donde todos juegan por algo. Así como Internacional está cerca de perder de categoría, una serie de resultados lo podría depositar en la próxima Sudamericana. El miércoles 3 de diciembre visitarán al Sao Paulo desde las 20 (hora argentina) y el domingo 7 se jugará su futuro frente a Bragantino como local.

ramon diaz emiliano diaz Ramón Díaz y su hijo Emiliano dirigieron sólo 13 partidos en Inter. Reuters/Diego Vara