29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Despidieron a Ramón Díaz del Inter de Porto Alegre: goleada humillante y caída a zona de descenso

Tras la derrota por 5-1 frente a Vasco Da Gama, la dirigencia del Colorado decidió echar al entrenador argentino, que dejó al equipo en puestos de descenso, a dos fechas del final del Brasileirao. Lo reemplazará un histórico de la institución.

Por
Ramón Díaz

Ramón Díaz, de 66 años, venía de dirigir en Corinthians, donde también fue despedido.

Pedro H. Tesch/Getty Images

Inter de Porto Alegre decidió despedir al entrenador argentino Ramón Díaz, tras la goleada sufrida ante Vasco Da Gama por 5-1, en la fecha 36 del Brasileirao, que dejó al equipo gaúcho en puestos de descenso, a sólo dos fechas de finalizar el campeonato. Su reemplazante será un histórico de la institución: Abel Braga.

El DT riojano fue despedido del Timao.
Te puede interesar:

Corinthians echó a Ramón Díaz por los malos resultados en el Brasileirao y la Copa Sudamericana

El riojano, de 66 años, dirigió 13 partidos en la institución de Río Grande do Sul, con un saldo de tres victorias, cinco derrotas y cinco empates que sacó al club de la lucha por ingresar a Copa Sudamericana 2026 y lo hundió en el puesto 17 del Brasileirao, el último puesto de zona de descenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SCInternacional/status/1994859865198448654&partner=&hide_thread=false

El Pelado había asumido el pasado 23 de septiembre, en reemplazo de Roger Machado, con la idea de luchar por puestos de Copa Libertadores 2026. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y la goleada sufrida ante Vasco da Gama y la victoria del Santos al Sport Recife (gol de Neymar) metió a Internacional por diferencia de gol con el Peixe (-11 a -12, ambos están igualados en 41 puntos).

"Sport Club Internacional anuncia la rescisión del contrato del entrenador Ramón Díaz. Su segundo entrenador, Emiliano Díaz, los asistentes Osmar Ferreyra y Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi también dejan el Club. El Club agradece a estos profesionales sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras. El segundo entrenador, Pablo Fernández, dirigirá la sesión de entrenamiento del sábado en el centro de entrenamiento Parque Gigante", aseguró el comunicado del equipo de Porto Alegre.

Cabe destacar, que el Brasileirao es uno de los torneos más competitivos del continente: con 20 equipos donde todos juegan por algo. Así como Internacional está cerca de perder de categoría, una serie de resultados lo podría depositar en la próxima Sudamericana. El miércoles 3 de diciembre visitarán al Sao Paulo desde las 20 (hora argentina) y el domingo 7 se jugará su futuro frente a Bragantino como local.

ramon diaz emiliano diaz
Ramón Díaz y su hijo Emiliano dirigieron sólo 13 partidos en Inter.

Ramón Díaz y su hijo Emiliano dirigieron sólo 13 partidos en Inter.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ramón Díaz fue presentado al frente de Inter de Porto Alegre en septiembre.

Repudio en Brasil por una frase machista de Ramón Díaz

Danilo, con su gol, le dio la cuarta Copa Libertadores a Flamengo.

Flamengo, nuevo rey de América: igualó un récord argentino y alcanzó a River y Estudiantes LP

Flamengo y la Gloria Eterna.
play

Flamengo, campeón de América: venció 1-0 a Palmeiras en Lima y conquistó su cuarta Copa Libertadores

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Una imagen estremecedora: los botines de los futbolistas en medio de la tragedia.

Chapecoense, a 9 años de la tragedia: la maldición después del milagro

Jair Bolsonaro atacó violentamente a la periodista Manuela Borges en 2014.

La venganza de la periodista brasileña contra Jair Bolsonaro: "Se cumplió la profecía"

Rating Cero

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

Las famosas celebraron el cumpleaños junto a su compañera de reality.

La fiesta de los 50: una participante de MasterChef Celebrity celebró con una cena con sus compañeros de Telefe

últimas noticias

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

Hace 11 minutos
Duelo de gigantes: Messi vs. Moralez.

Video: el picante cruce entre Lionel Messi y Maxi Moralez que casi termina a las piñas

Hace 12 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 29 de noviembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3835 del sábado 29 de noviembre de 2025

Hace 47 minutos
La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

Hace 58 minutos
Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

Hace 1 hora