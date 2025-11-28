Chapecoense, a 9 años de la tragedia: la maldición después del milagro

El vuelo 2933 de la aerolínea Lamia, con 77 personas a bordo -entre ellos el plantel de Chapecoense que viajaba a la final de la Copa Sudamericana- cayó la noche del 28 de noviembre de 2016 en una de las mayores tragedias del fútbol mundial. Nueve años después, dos de los seis sobrevivientes volvieron a cruzarse con la muerte y hasta el director del documental quedó envuelto en una coincidencia trágica.

La noche del 28 de noviembre de 2016 quedó marcada para siempre en la historia del deporte mundial: el avión que trasladaba al plantel de Chapecoense hacia Medellín, donde debía jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, se estrelló por una combinación fatal de errores humanos y falta de combustible. De las 77 personas a bordo , murieron 71 personas, entre ellas 19 futbolistas, 24 personas vinculadas al club (cuerpo técnico y directivos) 21 periodistas -incluyendo seis de la cadena Fox Sports y tres de O Globo- y 7 tripulantes de la aerolínea LAMIA (incluido el piloto, máximo responsable, y el copiloto) . Solo seis ocupantes sobrevivieron: una azafata, un técnico de aviación, un periodista y tres jugadores.

Faltaban apenas unos minutos para que se cumplieran las 10 de la noche del 28 de noviembre de 2016. El vuelo 2933 de LaMia había partido horas desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Bolivia, con destino al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Colombia. El vuelo chárter operado por un Avro RJ85 trasladaba al plantel de la Associação Chapecoense de Futebol , el sorprendente equipo brasileño que iba a disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, tras dejar en el camino a rivales como Independiente y San Lorenzo.

Sin embargo, el encuentro nunca se disputó: a las 22:58 , el avión, ya sin combustible ingresó en el espacio aéreo de Colombia. A pesar de las conversaciones y recomendaciones, la tripulación decidió proseguir sin detenerse a realizar un reabastecimiento en Bogotá .

El avión que había partido de Bolivia cayó en el Cerro El Gordo, ubicado a unos 2.600 metros de altura en el municipio de La Unión, cerca del aeropuerto de Rionegro, Antioquía que sirve a la ciudad de Medellín en Colombia. Las investigaciones revelaron que el avión se quedó y con sobrepeso. El fallecido piloto fue responsabilizado y una decena de funcionarios de la aerolínea y del Estado están presos en Bolivia .

El fuselaje del avión de Lamia, en el Cerro El Gordo, ubicado a unos 2.600 metros de altura en el municipio de La Unión.

Alan Ruschel, Hélio Zampier Neto, Jakson Follmann, Ximena Suárez, Erwin Tumiri y el periodista Rafael Henzel -quien falleció en 2019 tras un infarto mientras jugaba al fútbol- fueron los que escaparon a la tragedia. Sin embargo, la muerte persiguió a dos sobrevivientes tras esa fatídica noche y hasta al director de la serie documental sobre la tragedia aérea, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz , quedó envuelto en una coincidencia devastadora.

Chapecoense rescate de cuerpos Una de las escenas más dramáticas: el rescate de los cuerpos. AP Photo

La increíble historia de Erwin Tumiri: dos tragedias, dos milagros

El caso del técnico de aviación, Erwin Tumiri, es de estudio. El boliviano era mecánico de la empresa LaMia y fue uno de los dos sobrevivientes de la tripulación a bordo del viaje 2933. Tumiri fue el único que pudo salir del avión por sus propios medios, no tuvo heridas graves y apenas estuvo 4 días en el hospital: “Sólo tenía una cortadura tanto en mi brazo como en el mentón, pero debido a los golpes estaba todo morado. Pero después sané, estoy bien”, había confirmado.

Tras apenas cuatro días de hospitalización, abandonó la clínica con un cuello ortopédico que le colocaron solo por precaución. Posteriormente, siguió ligado a su actividad y hoy por hoy es funcionario de la Dirección Aeronáutica Civil de Bolivia.

Erwin Tumiri sobreviviente Chapecoense Tumiri, tras sobrevivir una vez más, en un siniestro vial en Bolivia.

El milagro de Tumiri tuvo la explicación del propio protagonista, quien fue hallado por los rescatistas casi sin heridas graves: “Sobreviví porque seguí los protocolos de seguridad. Ante la situación, muchos se levantaron de los asientos y comenzaron a gritar. Puse las maletas entre mis piernas para formar la posición fetal que se recomienda en los accidentes”, precisó.

Cinco años después, el destino lo puso a prueba en otra tragedia. Sí, se salvó de otra vez. En marzo de 2021 volvió a ser noticia porque fue víctima de un accidente en una carretera de Cochabamba, en el centro de Bolivia, al caer un autobús de pasajeros a un precipicio de unos 150 metros. Otra vez de modo milagroso, Tumiri sufrió heridas leves, a tal punto que pudo abandonar el vehículo por sus propios medios.

tumiri chapecoense Tumiri fue el primer sobreviviente en ser dado de alta tras la tragedia del vuelo de LaMia. EFE/JORGE ABREGO

Para dimensionar la gravedad del accidente vale repasar el informe final de las autoridades: así como Tumiri, otras 12 personas fueron rescatadas con heridas de distinto tipo, en tanto que 21 perdieron la vida. “Me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo. Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida y dije: 'otra vez, no lo puedo creer'”, aseguró Erwin a los medios, mientras lo ingresaban al hospital. Y completó: “Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me llevaran arriba”.

Rafael Henzel, el sobreviviente que encontró la muerte en una cancha de fútbol

Rafael Henzel era periodista de la emisora Radio Oeste Capital y fanático de Chapecoense. Fue uno de los sobrevivientes de la tragedia, que se llevó la vida de casi toda la delegación de periodistas que viajaron desde Brasil a Medellín para cubrir el momento deportivo más importante del equipo verde. De los 21 trabajadores de medios que subieron al avión la mayoría pertenecían a la cadena Fox y sólo Henzel escapó de la muerte.

chapecoense rafael henzel Henzel, trasladado a Brasil, tras ser dado de alta.

El periodista fue el penúltimo pasajero en ser rescatado y tuvo fracturas en siete costillas y hasta fue sometido a una cirugía en su pie derecho que lo llevaron a permanecer 20 días en terapia intensiva. Luego del accidente logró recuperarse y volvió a su trabajo en una estación de radio en la ciudad sureña de Chapecó, Brasil. "En ningún momento alguien de la cabina o la tripulación nos dijo: 'Ajústense los cinturones'. No avisaron lo que estaba por pasar. Seguimos volando sin tener la menor idea de lo que iba a suceder", había revelado Henzel, todavía convaleciente en el Hospital San Vicente de Rionegro, en Colombia.

El martes 27 de marzo de 2019, por la mañana, Henzel (45 años) presentó, como era habitual, su programa en la cadena brasileña Radio Oeste Capital FM. Por la tarde, en medio de un picado con sus amigos, su corazón dijo basta. "Él jugaba al fútbol con amigos y sufrió un infarto fulminante. Fue llevado al Hospital Regional de Chapecó, donde fue confirmado el fallecimiento del colega periodista", aseguró el locutor Marcinho San, en radio Oeste Capital donde se desempeñaba.

henzel chapeco Rafael Henzel (derecha), posando para las fotos durante un homenaje a los sobrevivientes del accidente aéreo: Ruschel, Neto y Follmann . AP Photo/Silvia Izquierdo

"Durante su brillante carrera, Rafael narró de forma excepcional la historia del Chapecoense. Se convirtió en un símbolo del equipo y en las páginas verdes y blancas de esta institución, siempre estará el recuerdo de su ejemplo de superación y de todo lo que hizo, con amor, por el equipo, la ciudad de Chapecó y todos los apasionados del fútbol", escribió el plantel de Chapecoense.

La fatal coincidencia del director de la serie de Chapecoense: murió al caer una avioneta

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, el cineasta que había dirigido "Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia", una producción de cuatro capítulos sobre el accidente del club brasileño Chapecoense en el que murieron un total de 71 personas entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y periodistas, murió tras estrellarse una avioneta en el que viajaba, en el estado de Mato Grosso, en Brasil.

La coincidencia trágica se produjo el 25 de septiembre pasado, cuando la aeronave privada cayó por causas que se desconocen en un área rural de difícil acceso de Pantanal, el mayor humedal del mundo, a unos 140 kilómetros de Campo Grande. Las otras víctimas fueron el reconocido arquitecto Kongjian Yu, el piloto y dueño de la avioneta Marcelo Pereira de Barros, y el también cineasta Rubens Crispim Jr., confirmaron la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos local.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), la aeronave no tenía permitido volar de noche porque no contaba con el equipo necesario. El viaje se realizó de todas formas. La avioneta se incendió minutos después del impacto.

avioneta director documental chapecoense

El director brasileño había estado ternado a los Emmy 2023, los más destacados e importantes para la televisión, en la categoría mejor documental por su serie sobre el Chapecoense, producida por WBD/HBO y cuya dirección compartió con Luis del Valle y Thom Walker.

La obra trascendió la narrativa deportiva: profundizó en las investigaciones sobre fallos del sistema de aviación, las responsabilidades políticas y los devastadores impactos tanto en las familias de las víctimas como en los sobrevivientes. Ferraz también había colaborado en la película “Ganar o ganar”, sobre el equipo árabe Al-Nassr FC, donde juega la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Luiz Ferraz director chapecoense

Hélio Neto, Jackson Follmann, Alan Ruschel y Ximena Suárez: historias de resiliencia tras la tragedia

De los tres jugadores que sobrevivieron del plantel de 22 futbolistas que se encontraban en el vuelo 2293 de LaMia, sólo uno pudo volver a jugar al fútbol. Uno de los casos más emblemáticos de la tragedia es la de Alan Ruschel. El lateral izquierdo del club brasileño fue el primer jugador en conseguir el alta médica tras el accidente aéreo. Luego de pasar 18 días hospitalizado en Colombia, donde fue operado de la columna dos veces y corrió riesgo de quedar parapléjico, y tras 72 horas internado en Brasil, expresó: "En el momento que cayó el avión, Dios decidió que yo tenía más misiones aquí en la tierra. Por eso no me llevó. El primer milagro es que yo esté vivo y el segundo es que pueda estar andando."

En 2025, Alan Ruschel sigue activo en Juventude, uno de los equipos que pelea la permanencia en los últimos partidos de este año en el Brasileirao, y manteniendo un rol importante en el plantel, tanto dentro del campo como en lo simbólico. Su temporada más reciente fue intensa y productiva, y aunque tuvo lesiones, su experiencia y liderazgo lo mantienen como un valor clave. Además, su recorrido sigue inspirando: es el único jugador que sobrevivió al desastre de 2016 y que continúa en actividad con normalidad.

Alan Ruschel Juventude Palmeiras Alan Ruschel, capitán de Juventude, en la derrota con Palmeiras por 2-0, el 2 de noviembre de 2025. Fernando Alves/ECJ

El defensor de Chapecoense de Brasil Hélio Hermito Neto fue el sexto sobreviviente del accidente aéreo en Medellín, hallado por la Policía de Antioquia en la búsqueda desesperada del avión. Fue auxiliado con lesiones severas en el cráneo, tórax y la zona abdominal, pero aún así logró alertar a los rescatistas con un pedido de socorro en medio de los escombros de tanta muerte, entre los escombros del avión.

De inmediato, el defensor brasileño fue derivado al hospital San Juan de Dios con la dificultad del traslado desde el cerro. Tras las intervenciones quirúrgicas, en enero de 2017 volvió a caminar y en febrero comenzó a correr. Pero nunca estuvo en condiciones de jugar oficialmente (sólo amistosos). Junto con los familiares de las víctimas, realizó reclamos por los pagos del seguro, e incluso participó de una protesta en Londres. "Mi cuerpo no aguantaba más", aseguró Neto en 2019, tras anunciar su retiro definitivo del fútbol.

chapecoense sobrevivientes Follmann, Neto y Ruschel, en un homenaje en Chapeco, Brasil.

“Soñé que sucedería. Unos días antes de que partiéramos para la final de la Copa Sudamericana en Colombia, tuve una terrible pesadilla. Cuando desperté, le dije a mi esposa que había estado en un accidente de avión. Estaba en el avión por la noche y llovía mucho. Entonces el avión se apagó. Cayó del cielo. Pero de alguna manera pude levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro. Eso es todo lo que recordaba”, relató el exjugador en The Players Tribune, ocho años después en un testimonio revelador.

Antes del momento crucial, Neto experimentó una sensación extraña, como si algo fuera a salir mal. A pesar de su deseo de no creer en presagios, no pudo evitar que esa inquietud lo invadiera por completo. ¿La solución? fue compartir su temor con su esposa, pidiéndole que rezara por su seguridad, mientras el destino parecía alinearse con sus pensamientos más oscuros: “El día del viaje a la final, no pude sacar la pesadilla de mi mente. El sueño fue tan vívido. Estaba martillando en mi mente. Entonces le envié un mensaje a mi esposa desde el avión. Le dije que orara a Dios para que me protegiera de ese sueño. No quería creer que realmente iba a suceder. Pero le pedí que orara por mí”.

“No me dejes morir. No siento las piernas”, le gritó desde abajo de las chapas del avión estrellado a Gloria Ramírez, integrante de Defensa Civil Colombia. Se trata del arquero suplente, Jackson Follmann, el caso más dramático entre los futbolistas sobrevivientes.

"Quedé en coma por tres días. Cuando desperté, estaba en la cama, con mi familia y los doctores. El psicólogo vino y, con esa forma que tienen de hablar ellos, me dijo: 'Jackson, el avión cayó e hizo bum. Murió todo el mundo, solamente tú, Neto y Alan (Ruschel) sobrevivieron. No podrás volver a jugar al fútbol'. Fueron días difíciles. Y fueron decisiones difíciles también, porque los doctores sabían que estábamos muy lastimados, y cualquier decisión errada podía ser fatal. Lo primero que dije fue: 'Yo prefiero mi vida más que mi pierna'", completó.

Tras 56 días de internación, entubado, con la fractura de la segunda vértebra de la columna cervical, y con cuello ortopédico, salió sobre ruedas. Su carrera como profesional terminó en una zona montañosa cafetera: debieron amputarle media pierna. Hoy, se encuentra una prótesis de fibra de carbono.

Jackson Follmann Chapecoense El arquero Jackson Follmann, con su pierna derecha amputada, en un homenaje con la Copa Sudamericana 2016.

Ximena Suárez tenía 28 años aquel trágico 28 de noviembre de 2016 en que el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia, que trasladaba al plantel de Chapecoense para jugar la final de la Copa Sudamericana. La azafata boliviana estuvo tres semanas internada en una clínica de Rionegro, Colombia hasta que pudo regresar a su país, el 18 de diciembre del 2016.

Esa noche Suárez se encontraba en la parte trasera del avión que quedó casi completamente despedazado al caer sobre una montaña cercana a Medellín. "Yo sentí que Dios dijo 'te saco y ahora luchamos'. Así yo lo sentí. Luchar por mis hijos, por mi familia, por volver a verlos. Es un momento que nadie se puede imaginar", expresó tras la tragedia. Además, reveló un detalle espeluznante en su libro "Volver a los cielos", testimonio de la tragedia: estuvo a punto de viajar con su hijo de siete años en el avión de la aerolínea LaMia pero el fallecido capitán Miguel Quiroga Murakami, no lo permitió.

Suárez fue rescatada por Erwin Tumiri, compañero de trabajo y amigo, uno de los sobrevivientes que casi no tuvo heridas. Tras decidir alejarse de la aeronáutica, volvió a trabajar en una aerolínea boliviana: . "Es para lo que yo nací, como siempre digo desde que tenía 5 años, desde la primera vez que subí a un avión. Nací para eso y nada ni nadie, ni lo que me haya pasado, puede truncar mis sueños", precisó. Además, da charlas motivacionales en distintas partes del continente con su testimonio y su fuerte mensaje.

ximena suarez actualidad chapecoense Ximena Suárez tiene tres hijos.

