Cuál es el descuento que tiene la VTV en diciembre 2025 si cumplís ciertos requisitos

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio y periódico que asegura que cada vehículo en circulación cumpla con las condiciones mínimas de seguridad mecánica exigidas por la normativa vial . Su alcance supera el carácter administrativo, ya que busca reducir accidentes y elevar los estándares de seguridad. Durante la inspección, técnicos autorizados revisan frenos, luces, dirección y neumáticos, y la ley contempla sanciones elevadas para quienes circulan sin la VTV vigente.

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

En un escenario de ajuste económico, la noticia de una rebaja en el costo de este trámite obligatorio generó alivio en parte de la comunidad automovilística. Se anunció un descuento sorpresivo en la tarifa de la VTV que ofrece un beneficio directo a un grupo específico de conductores. Aunque esta reducción representa una ayuda importante, no es un beneficio universal y exige cumplir requisitos estrictos antes de solicitar la tarifa reducida en los talleres autorizados.

Este descuento alivia la carga económica y también incentiva a más conductores a regularizar su situación vehicular, fortaleciendo el propósito central de la VTV. La inspección de componentes clave en talleres autorizados contribuye a un parque automotor más seguro. Por lo tanto, aunque la rebaja es una excelente noticia, la responsabilidad principal sigue siendo mantener el vehículo en condiciones óptimas para garantizar la seguridad de todos en la vía pública.

El descuento del 50% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para diciembre de 2025 busca aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables de la Provincia de Buenos Aires. Este beneficio aplica sobre el costo total del trámite y se dirige únicamente a conductores con condiciones socioeconómicas específicas. El foco principal está puesto en jubilados y pensionados con ingresos reducidos.

El requisito central para acceder a esta rebaja es el nivel de ingresos del solicitante. El descuento corresponde solo a jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta condición exige verificar el valor actualizado del SMVM en diciembre de 2025 para confirmar la elegibilidad.

vtv inspección.jpg

También existen condiciones vinculadas al titular y al vehículo. El beneficio se otorga solo una vez por año y se aplica a un único vehículo registrado a nombre del solicitante. En algunos casos se solicita que la VTV anterior esté vigente, por lo que se recomienda corroborar esta condición antes del trámite.

El proceso para solicitar el descuento requiere presentar documentación probatoria al sacar el turno o directamente en la planta verificadora. Entre los documentos solicitados figuran el DNI del titular, la Cédula Verde, la constancia de VTV anterior vigente si corresponde y el último recibo de haberes que confirme que los ingresos no superan el límite establecido. Esta documentación permite validar la situación económica del solicitante.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Para simplificar el trámite, diversos distritos de la Provincia de Buenos Aires ofrecen un portal oficial online para gestionar beneficios. Allí se debe registrar una cuenta, cargar los datos del vehículo y seleccionar la sección de beneficios. Luego se adjunta la documentación requerida para que el organismo evalúe la solicitud antes de asistir a la planta.

Cuando la solicitud es aprobada a través del sistema online o cuando el solicitante presenta todos los documentos en la planta, el paso final consiste en pedir el turno correspondiente. Con la aprobación confirmada o la documentación completa, el sistema aplicará la bonificación del 50% sobre el valor final. Este proceso permite que los conductores más vulnerables cumplan con la revisión vehicular sin afectar de manera excesiva su economía.