1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el descuento que tiene la VTV en diciembre 2025 si cumplís ciertos requisitos

Para obtener este descuento, concebido como un respiro económico, los usuarios deben entregar una serie de documentos.

Por
A pesar de los montos establecidos

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

  • La VTV es un control obligatorio que revisa frenos, luces, dirección y neumáticos para garantizar seguridad, con sanciones para quienes circulan sin el trámite vigente.
  • En diciembre de 2025 se anunció un descuento del 50%, destinado exclusivamente a jubilados y pensionados con ingresos que no superen dos Salarios Mínimos.
  • El beneficio se aplica una vez al año y solo a un vehículo del titular, presentando DNI, Cédula Verde, recibo de haberes y, si corresponde, la VTV anterior vigente.
  • La solicitud puede gestionarse online o en la planta verificadora, y al aprobarse se otorga la bonificación del 50% al sacar el turno para realizar la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio y periódico que asegura que cada vehículo en circulación cumpla con las condiciones mínimas de seguridad mecánica exigidas por la normativa vial. Su alcance supera el carácter administrativo, ya que busca reducir accidentes y elevar los estándares de seguridad. Durante la inspección, técnicos autorizados revisan frenos, luces, dirección y neumáticos, y la ley contempla sanciones elevadas para quienes circulan sin la VTV vigente.

Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.
Te puede interesar:

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

En un escenario de ajuste económico, la noticia de una rebaja en el costo de este trámite obligatorio generó alivio en parte de la comunidad automovilística. Se anunció un descuento sorpresivo en la tarifa de la VTV que ofrece un beneficio directo a un grupo específico de conductores. Aunque esta reducción representa una ayuda importante, no es un beneficio universal y exige cumplir requisitos estrictos antes de solicitar la tarifa reducida en los talleres autorizados.

vtv inspección.jpg

Este descuento alivia la carga económica y también incentiva a más conductores a regularizar su situación vehicular, fortaleciendo el propósito central de la VTV. La inspección de componentes clave en talleres autorizados contribuye a un parque automotor más seguro. Por lo tanto, aunque la rebaja es una excelente noticia, la responsabilidad principal sigue siendo mantener el vehículo en condiciones óptimas para garantizar la seguridad de todos en la vía pública.

Cómo acceder al descuento que tiene la VTV en diciembre 2025

El descuento del 50% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para diciembre de 2025 busca aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables de la Provincia de Buenos Aires. Este beneficio aplica sobre el costo total del trámite y se dirige únicamente a conductores con condiciones socioeconómicas específicas. El foco principal está puesto en jubilados y pensionados con ingresos reducidos.

El requisito central para acceder a esta rebaja es el nivel de ingresos del solicitante. El descuento corresponde solo a jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esta condición exige verificar el valor actualizado del SMVM en diciembre de 2025 para confirmar la elegibilidad.

vtv inspección.jpg

También existen condiciones vinculadas al titular y al vehículo. El beneficio se otorga solo una vez por año y se aplica a un único vehículo registrado a nombre del solicitante. En algunos casos se solicita que la VTV anterior esté vigente, por lo que se recomienda corroborar esta condición antes del trámite.

El proceso para solicitar el descuento requiere presentar documentación probatoria al sacar el turno o directamente en la planta verificadora. Entre los documentos solicitados figuran el DNI del titular, la Cédula Verde, la constancia de VTV anterior vigente si corresponde y el último recibo de haberes que confirme que los ingresos no superan el límite establecido. Esta documentación permite validar la situación económica del solicitante.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Para simplificar el trámite, diversos distritos de la Provincia de Buenos Aires ofrecen un portal oficial online para gestionar beneficios. Allí se debe registrar una cuenta, cargar los datos del vehículo y seleccionar la sección de beneficios. Luego se adjunta la documentación requerida para que el organismo evalúe la solicitud antes de asistir a la planta.

Cuando la solicitud es aprobada a través del sistema online o cuando el solicitante presenta todos los documentos en la planta, el paso final consiste en pedir el turno correspondiente. Con la aprobación confirmada o la documentación completa, el sistema aplicará la bonificación del 50% sobre el valor final. Este proceso permite que los conductores más vulnerables cumplan con la revisión vehicular sin afectar de manera excesiva su economía.

Noticias relacionadas

Un grupo de conductores no deberán hacer la VTV en el fin de año.

Confirmado: estos conductores no deberán hacer la VTV hasta 2026

Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo

Quiénes deben pagar nuevamente la VTV si te rechazaron el trámite y cómo hacerla por segunda vez

Caren Itatí Ojeda murió tras desaparecer en el río Paraná cuando nadaba con amigos

Encontraron a una gendarme muerta en el Río Paraná tras tres días de búsqueda

La ciencia explicó por qué algunas personas se enojan cuando tienen hambre.

Por qué hay gente que se enoja cuando tiene hambre: esto dice la ciencia

Gersonde Melo Machado tenía un trastorno mental 

Tragedia en Brasil: una leona mató a un joven que se metió en su jaula

play

Vergonzoso: le robaron las medallas a un veterano de Malvinas en San Martín

Rating Cero

La pareja suele mantener su vida privada con bajo perfil, pero distintas señales recientes generaron especulación en redes.

Este famoso corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo con su pareja: quién es

Estrenos de Netflix que destacan entre nuevas series y películas del mes.

Series y películas que llegan a Netflix en diciembre 2025: son muy esperadas

Tom Hanks se destaca en una nueva película de Netflix. 
play

Está en Netflix y sorprende con su trama: un hombre mayor que planea su muerte

Un producto con precios de lujo.

Este es el perfume favorito de Peso Pluma: cuánto sale en Argentina

Darío Cvitanich le dedicó un posteo a Ivana Figueiras, pero horas más tarde la modelo anunció su separación

Ivana Figueiras confirmó su separación de Darío Cvitanich y cruzó con todo a Chechu Bonelli: "Que me llamen Tatiana..."

La muerte de Paul Walker se dio cuando se estaba filmando la séptima entrega de R&F

A 12 años de la muerte de Paul Walker, el emocionante recuerdo de Vin Diesel: "Te amaré por siempre"

últimas noticias

Diego Santilli junto a Gustavo Valdés.

Santilli visitó a Valdés en Corrientes: "Estamos de acuerdo con que debe haber Presupuesto"

Hace 29 minutos
No quiero ser Messi, quiero seguir mi camino, aseguró Lamine Yamal

Lamine Yamal se cansó con las comparaciones con Messi y no aguantó más: "No quiero..."

Hace 50 minutos
Cuando el músculo se debilita, suele disminuir la actividad física, lo que intensifica aún más el deterioro.

Cuál es la clave para la longevidad si querés sumar masa muscular según un experto

Hace 1 hora
Caren Itatí Ojeda murió tras desaparecer en el río Paraná cuando nadaba con amigos

Encontraron a una gendarme muerta en el Río Paraná tras tres días de búsqueda

Hace 1 hora
La pareja suele mantener su vida privada con bajo perfil, pero distintas señales recientes generaron especulación en redes.

Este famoso corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo con su pareja: quién es

Hace 1 hora