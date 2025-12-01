El pastor sudafricano que se tira gases en la cara de sus fieles para sanarlos: "Es una demostración del poder de Dios"

Christ Penelope ejerce su labor religiosa en Limpopo, al noreste del país, donde se muestra como un líder carismático. Sin embargo, hay un costado menos claro de su prédica, que consiste en el curioso, y para muchos reprobable, método de sanación de los integrantes de su congregación.

Christ Penelope es un pastor cristiano sudafricano que de tanto en tanto se convierte en fenómeno viral luego de que se difunden imágenes suyas ejecutando una llamativa práctica: se sienta sobre los rostros de sus feligreses y los "sana" expulsando gases en sus caras .

Penelope es integrante de los Ministerios del Espíritu Santo Séptuple en Limpopo , al noreste de Sudáfrica, donde ejerce con carisma su labor pastoral, que puede verse desde todo el mundo a través de YouTube.

Sin embargo, hay un costado menos claro de su prédica, que consiste en el curioso, y para muchos reprobable, método de sanación de los fieles de su congregación .

En una entrevista con el medio Drum en 2021, Penelope afirmó que su poco convencional ritual es "una demostración del poder de Dios" y sostuvo que sigue el ejemplo divino de inducir a quienes necesitan un milagro a un sueño profundo antes de brindarles la sanación que necesitan.

" Comenzó con el Maestro Jesús cuando pisó a Pedro. Es la demostración del poder de Dios . Al igual que Dios hizo que Adán entrara en un sueño profundo, es algo similar. Dios no hizo nada con el cuerpo de Adán mientras estaba en el suelo, sumido en un sueño profundo. No sentía nada", subrayó el pastor.

Con este argumento, manifestó que no se trata de ninguna novedad dentro de la iglesia, y que sus feligreses no sienten nada cuando están inmovilizados en el suelo. "Cuando despiertan del sueño profundo, te dirán que no sintieron nada. Es una muestra del poder de Dios, y quienes necesitaban sanación la tienen después, y otros pueden manifestarse en ese momento", insistió.

Consultado sobre las críticas a su método, expresó que no le preocupan: "Ni siquiera me duele que digan mentiras sobre ti. Recuerda que cuando intentan manchar tu imagen, es cuando Él muestra su gloria". En esa línea, remarcó que su iglesia en la aldea de Siyandhani, Giyani, ha estado "ganando almas y protegiendo a los inocentes" desde 2016.

Christ Penelope Sudáfrica pastor iglesia pedos gases ventosidades Christ Penelope atiende a su congregación en la provincia de Limpopo, en Sudáfrica.

Penelope es un abonado a los sitios de noticias por sus prácticas. Años atrás, cobró notoriedad por ungir a su congregación con aceite lubricante de preservativos y afirmar que el Espíritu Santo le había ordenado que permitiera a los feligreses comer tetrapodophis, una serpiente extinta de cuatro patas.

El pastor dice ser hijo espiritual de otro controvertido líder religioso, el profesor Lesego Daniel, de la iglesia de Rabboni, quien obligó a los miembros de su rebaño a beber nafta y comer ciempiés.

A pesar de sus detractores, Penelope asegura que seguirá haciendo lo que hace, "mientras se ganen almas para el reino". "El que se sienta en el trono se ríe de sus enemigos", concluye.