Elecciones en Honduras: dos candidatos conservadores pelean el escrutinio voto a voto Nasry Asfura, el candidato respaldado por Donald Trump, encabeza el recuento con 40% de los apoyos. La ventaja respecto a su perseguidor, Salvador Nasralla, es de menos de 5.000 votos.







Con el 55% de los votos escrutados, Asfura tenía una mínima ventaja. Redes sociales

Con el 55% de las mesas escrutadas, las elecciones presidenciales de Honduras mostraban una pelea cabeza a cabeza entre dos candidatos conservadores: la diferencia entre Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, era de menos de 5.000 votos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este lunes por la mañana que Asfura lideraba el escrutinio provisional con el 40% de los apoyos (735.703 votos), seguido muy de cerca por Nasralla, que alcanzaba el 39,78% (731.527). En el tercer lugar se ubicaba Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación, con el 19,18%.

Ninguno de los candidatos se atribuyó la victoria el domingo por la noche, después de que cerraron los comicios. Sin embargo, este lunes Nasralla publicó en X una estimación que le daba una ventaja de 120.000 votos a nivel nacional. "Con las actas que faltan y la distribución real por departamento: Nasralla es el ganador proyectado", afirmó.

Hasta el momento, Asfura no se pronunció públicamente. El empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, contó con el apoyo explícito de Donald Trump, quien aseguró que era el único candidato con el que la Casa Blanca estaba dispuesta a trabajar.

Por su parte, Nasralla es un comentarista deportivo de 72 años que ha hecho campaña con varios partidos; incluso, hace cuatro años, se unió a la candidatura de la actual presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, sigue presentándose como un outsider que promete erradicar la corrupción.