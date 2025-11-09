9 de noviembre de 2025 Inicio
El sector agropecuario logró en septiembre su mejor nivel exportador en cuatro años

Las ventas externas del sector alcanzaron los u$s4.930 millones y 9,7 millones de toneladas, con un salto del 21% en valor interanual.

El sector agroindustrial cerró septiembre con el mejor desempeño exportador desde 2021. Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, las ventas al exterior alcanzaron los u$s4.930 millones y 9,7 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 21% en valor y del 14% en volumen respecto del mismo mes del año pasado.

El repunte de septiembre resultó clave para el balance de los primeros nueve meses del año. Entre enero y septiembre, la agroindustria acumuló exportaciones por u$s38.054 millones, un 6% más en valor y 10% más en volumen que en igual período de 2024.

El crecimiento se explica, en buena medida, por una mayor diversificación productiva y la reducción de retenciones en algunos cultivos, medidas que permitieron mejorar la competitividad del sector.

Entre los complejos que lideraron el salto exportador se destacaron el triguero, con un incremento del 268% en valor y 306% en volumen, y el girasolero, con alzas del 128% y 88%, respectivamente. También mostraron avances significativos el tabaco (+65%), los lácteos (+60%) y la soja, que aportó el mayor volumen con 5,5 millones de toneladas y un crecimiento del 47% en valor.

Más allá de los productos tradicionales, el informe oficial subraya el avance de exportaciones no convencionales, como aceite esencial de naranja (+355%), preparaciones de durazno (+264%), porotos vigna y mungo (+217%), vermut (+157%), alimentos balanceados (+123%), semillas de girasol (+100%) y panificados (+97%).

El proceso de diversificación también se refleja en la apertura de nuevos destinos comerciales. Países de África y Europa encabezaron los mayores incrementos de demanda: Angola (+578%), Iraq (+314%), Ghana (+214%), Grecia (+151%) y Egipto (+131%).

Con estos resultados, la agroindustria consolida su posición como motor del comercio exterior argentino y proyecta cerrar el año con el mayor volumen exportado desde 2019.

