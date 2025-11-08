8 de noviembre de 2025 Inicio
"Te metemos bala": los impactantes carteles de los vecinos, cansados de la inseguridad

Varios barrios marplatenses amanecieron con carteles y pasacalles amenazantes contra delincuentes, tras la ola de inseguridad que azota a la zona. "No digas que no te avisamos", escribieron.

Uno de los carteles que aparecieron en un barrio marplatense.

Los vecinos de varios barrios de Mar del Plata se sorprendieron con varios carteles y pasacalles con amenazas a delincuentes, tras una seguidilla de hechos delictivos que azota a la zona: “Chorro en el barrio no llamamos al 911. Te metemos bala! Atte vecinos” y “No digas que no te avisamos, te vamos a cagar a tiros”, fueron varios de los mensajes.

Los mensajes aparecieron colgados en diferentes sectores del barrio durante las últimas horas en la zona del límite del barrio Cerrito Sur con San Martín, El Progreso y Cerrito y San Salvador. “Estamos cansados de los robos y entraderas. Estamos abandonados por funcionarios y políticos y a merced del gatillo asesino de los criminales que están al acecho”, expresó uno de los vecinos al medio local 0223.

“Muchos vecinos ya están armados y dispuestos a cuidar sus bienes y familias. Es una vergüenza que ningún funcionario policial o alguien enviado por el intendente estén borrados ante varios reclamos”, continuó el relato uno de los habitantes del barrio afectado..

En la zona, algunos residentes denunciaron demoras en el patrullaje y reclamaron una mayor presencia policial preventiva. "Atención chorro. Las autoridades nos abandonaron, la policía sin recursos. No digas que no te avisamos te vamos a cagar a tiros", reza uno de los carteles.

barrio mar del plata

