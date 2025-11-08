Impactante choque de frente entre dos autos en Puente Avellaneda: tres personas heridas El siniestro ocurrió esta mañana en la subida del paso sobre nivel a la altura de la calle Suárez. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Argerich, con politraumatismos varios y permanecen internadas en grave estado. Se sospecha que uno de los vehículos perdió el control, se cruzó a la mano contraria e impactó de lleno contra la otra unidad. Por







En uno de los autos encontraron botellas de alcohol.

Un impactante accidente tuvo lugar esta madrugada en el Puente Avellaneda donde dos autos chocaron de frente dejando el saldo de tres personas heridas con politraumatismos varios. El siniestro ocurrió en la subida del paso sobre nivel, a la altura de la calle Suárez donde el tránsito permanece interrumpido. Las víctimas fueron trasladas al Hospital Argerich y permanecen internadas en grave estado.

La primera versión del incidente marca que uno de los vehículos habría perdido el control, se cruzó a la mano contraria e impactó de lleno contra la otra unidad. En uno de los autos encontraron varias botellas de alcohol."Es un choque completamente frontal", informó desde el lugar el periodista de C5N Rafael García Palavecino.

El primer rodado involucrado se trató de un Chevrolet Astra, dentro del cual se hallaba un hombre mayor de edad, que quedó atrapado dentro del vehículo, fue liberado por la guardia de Bomberos de la Ciudad y colocado en una tabla rígida para su traslado al centro de salud con diagnóstico de politraumatismo.

Choque Puente Avellaneda Los autos quedaron destruidos tras el choque en Puente Avellaneda. En el segundo auto, un Nissan modelo Tiida de color gris, se encontraba otro hombre adulto en estado inconsciente pero con signos vitales, junto a otra mujer, también en estado inconsciente. La guardia de Bomberos realizó las últimas maniobras a fin de liberarla y también fue derivada al Argerich, informó la Policía.