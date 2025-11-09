9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Leandro Paredes, triunfo y ovación tras su primer Superclásico como titular: "Estoy feliz"

El capitán de Boca continúa invicto ante el Millonario y no ocultó su alegría tras el 2-0 en La Bombonera, que lo clasificó a la Copa Libertadores de América: "Vine con una ilusión muy grande", expresó.

Por
Leandro Paredes salió ovacionado por La Bombonera.

Leandro Paredes salió ovacionado por La Bombonera.

Getty Images

El campeón del mundo y capitán de Boca, Leandro Paredes vivió una tarde inolvidable en La Bombonera, tras jugar su primer Superclásico como titular: fue uno de los protagonistas del gran triunfo por 2-0 frente a River, y se fue ovacionado por todo el estadio sobre el final del segundo tiempo. "Vine con la ilusión de meter a Boca en la Libertadores y lo logramos; estoy feliz", expresó.

El Changuito Zeballos, la figura del Superclásico.
Te puede interesar:

Los mejores memes de la victoria de Boca ante River en el Superclásico

El 5 de la Selección argentina, que tras el festejo confirmó que viajará hacia España donde la Albiceleste entrenará de cara al amistoso frente a Angola, se desahogó tras el triunfo frente al Millonario. Invicto ante el clásico rival (2 victorias y 1 empate), Paredes le tiró flores a la figura del clásico, Exequiel Zeballos: "Logramos que estén al cien por cien y que nos pueda ayudar".

Embed

Además, añadió sobre el volante: "Tener la cabeza bien es muy importante para ellos y para todos". Tras ser uno de los mejores de la cancha, el entrenador Claudio Úbeda decidió reemplazarlo a los 42' del segundo tiempo por Tomás Belmonte, con el partido liquidado, para recibir la ovación de la gente.

Por último, Paredes comenzó a soñar la séptima del Xeneize: "Vine con la ilusión de meter a Boca en la Libertadores y lo logramos".

Mirá la entrevista completa tras la victoria de Boca en el Superclásico

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca le ganó 2-0 a River.

El Superclásico fue para Boca: le ganó 2-0 a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: Jamás le haría una cama a Gallardo

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo"

River perdió con Boca en la Bombonera.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

El entrenador de Boca ganó su primer Superclásico.
play

Úbeda recordó a Russo tras el 2-0 a River: "Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba"

Zeballos, la figura de Boca en el superclásico: Los planes de Dios son perfectos

Zeballos, la figura de Boca en el Superclásico: "Los planes de Dios son perfectos"

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

Rating Cero

Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

Lourdes Fernández se mostró junto a su abuela, mamá y su hermana, entre otros

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su familia tras el escándalo con su expareja

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web.
play

Cuál es la trama de Young Sheldon, la serie de comedia que llegó a Netflix con todas sus temporadas

El divorcio de la pareja había sorprendido al mundo del espectáculo.

Qué hizo Justin Theroux, el ex esposo de Jennifer Aniston, ante el anuncio de la nueva pareja de la actriz

últimas noticias

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: Jamás le haría una cama a Gallardo

La fuerte pelea de Juanfer Quintero con un periodista: "Jamás le haría una cama a Gallardo"

Hace 7 minutos
play
El hecho se produjo en la Ruta 36.

Tragedia: un muerto y un herido grave por el choque de una camioneta

Hace 18 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 10 de noviembre

Hace 32 minutos
River perdió con Boca en la Bombonera.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras la derrota contra Boca

Hace 37 minutos
Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.320 del domingo 9 de noviembre de 2025

Hace 39 minutos