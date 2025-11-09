Leandro Paredes, triunfo y ovación tras su primer Superclásico como titular: "Estoy feliz" El capitán de Boca continúa invicto ante el Millonario y no ocultó su alegría tras el 2-0 en La Bombonera, que lo clasificó a la Copa Libertadores de América: "Vine con una ilusión muy grande", expresó. Por







Leandro Paredes salió ovacionado por La Bombonera. Getty Images

El campeón del mundo y capitán de Boca, Leandro Paredes vivió una tarde inolvidable en La Bombonera, tras jugar su primer Superclásico como titular: fue uno de los protagonistas del gran triunfo por 2-0 frente a River, y se fue ovacionado por todo el estadio sobre el final del segundo tiempo. "Vine con la ilusión de meter a Boca en la Libertadores y lo logramos; estoy feliz", expresó.

El 5 de la Selección argentina, que tras el festejo confirmó que viajará hacia España donde la Albiceleste entrenará de cara al amistoso frente a Angola, se desahogó tras el triunfo frente al Millonario. Invicto ante el clásico rival (2 victorias y 1 empate), Paredes le tiró flores a la figura del clásico, Exequiel Zeballos: "Logramos que estén al cien por cien y que nos pueda ayudar".

Embed "UN MINUTO DE SILENCIO..." La dedicatoria de TODO BOCA a RIVER tras la victoria en el Superclásico#LPFxTNTSports pic.twitter.com/eu9Kl5MpZD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025 Además, añadió sobre el volante: "Tener la cabeza bien es muy importante para ellos y para todos". Tras ser uno de los mejores de la cancha, el entrenador Claudio Úbeda decidió reemplazarlo a los 42' del segundo tiempo por Tomás Belmonte, con el partido liquidado, para recibir la ovación de la gente.

Por último, Paredes comenzó a soñar la séptima del Xeneize: "Vine con la ilusión de meter a Boca en la Libertadores y lo logramos".