Tragedia en Azul: un motociclista murió luego de ser embestido por un camión tras una violenta discusión El hecho ocurrió esta mañana en la localidad bonaerense, cuando un motociclista, identificado como Diego Maximiliano Marianache, terminó estrellado contra un árbol. El conductor del otro vehículo esta acusado de homicidio culposo.







El motociclista, de 46 años, falleció en el acto.

Un motociclista murió tras ser embestido por un camión y estrellarse contra un árbol. El hecho ocurrió este sábado por la mañana, en calle España, entre avenida Mitre y Belgrano, en la ciudad de Azul, ubicada a unos 300 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La víctima fue identificada como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta 150 cc, fue encerrado por el vehículo de mayor porte, se golpeó contra un árbol y murió en el acto. El otro rodado involucrado fue un camión grúa remolcador Iveco Daily 70-16, conducido por Miguel José Mele, de 58 años, quien se bajó para examinar al hombre y, al verlo inconsciente, movió el rodado y esperó a que llegaran las autoridades.

La moto tirada y el camión a un costado: así quedó la escena de la tragedia. De acuerdo con el diario En Línea Noticias, Diego Maximiliano Marianache trabajaba en la construcción y vivía en Villa Fidelidad. Por el momento, se investigan las causas del siniestro y se intenta establecer qué ocurrió con el conductor del camión, quien no fue detenido.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Azul. En tanto, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue de la Policía Científica local, donde fue sometido a una autopsia.