Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron hacerle el test de alcoholemia 10 veces

Un auto que circulaba por la Avenida Boyacá, casi Juan B. Justo, perdió el control e impactó a otros siete vehículos. El conductor no pudo completar la prueba correctamente y deberá someterse a otros controles.

Uno de los vehículos terminó volcado y otro subido a la vereda.

El conductor de un Toyota Yaris perdió el control y ocasionó un choque múltiple que dejó tres heridos leves y siete vehículos afectados pero, a pesar de que intentaron hacerle el test de alcoholemia más de 10 veces, no pudo completarlo correctamente y ahora deberá someterse a otros controles.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2:30 del domingo sobre la Avenida Boyacá, casi cruce con Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Por motivos que se desconocen, el Toyota Yaris impactó a otros siete vehículos que en ese momento estaban estacionados o circulando frente a la Plaza Sáenz Peña.

Entre los afectados se encuentran una camioneta Jeep Renegade, que terminó sobre la vereda de la plaza con el eje roto; un auto Fiat Pulse que quedó con la parte trasera destruida; un Peugeot 207 cuyo parabrisas trasero quedó estallado y una Toyota Hilux que terminó volcada sobre Boyacá.

"La verdad que no lo vi cuando me chocó. Intentaron hacerle la alcoholemia como 10 veces", afirmó el conductor de la Hilux a C5N. El cronista Rafael Palavecino informó que las autoridades "tuvieron que incorporar en el acta un 'falso positivo' porque (el hombre) no era constante en el soplido" y se hará "un control posterior para verificar su estado".

En el operativo participaron agentes de la Policía de la Ciudad, Bomberos y SAME. También acudieron tres ambulancias y una unidad de triage, aunque solo se registraron tres heridos leves que fueron asistidos en el lugar y, finalmente, ninguno necesitó traslado. El tránsito sobre Boyacá se habilitó minutos después de las 8.

