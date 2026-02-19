Pese al paro nacional, PAMI trabaja con normalidad en todo el país

Pese al paro general que se realiza en el país, PAMI informó que todas las agencias de la obra social funcionan con normalidad en sus horarios habituales.
Las agencias de la obra social funcionan en sus horarios habituales para que los afiliados puedan realizar los trámites y consultas que requieran.
"La atención en las oficinas de todo el país se encuentra garantizada y los afiliados podrán realizar los trámites y consultas que requieran", comunicó oficialmente la entidad.
Al mismo tiempo, señaló que "los canales de atención telefónica y los medios de contacto digitales también operan de manera habitual lo que permite asegurar la continuidad de las prestaciones".
Para más información los afiliados pueden ingresar a www.pami.org.ar o comunicarse al 138 Pami Escucha.