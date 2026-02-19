19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Pese al paro nacional, PAMI trabaja con normalidad en todo el país

Las agencias de la obra social funcionan en sus horarios habituales para que los afiliados puedan realizar los trámites y consultas que requieran.

Por
Las agencias de PAMI funcionan en sus horarios habituales.

Las agencias de PAMI funcionan en sus horarios habituales.

Pese al paro general que se realiza en el país, PAMI informó que todas las agencias de la obra social funcionan con normalidad en sus horarios habituales.

Ponete a prueba e intentá superar el desafío de la IA. 
Te puede interesar:

Desafío viral: ¿cuántos rostros humanos podés diferenciar de los generados por IA?

"La atención en las oficinas de todo el país se encuentra garantizada y los afiliados podrán realizar los trámites y consultas que requieran", comunicó oficialmente la entidad.

Al mismo tiempo, señaló que "los canales de atención telefónica y los medios de contacto digitales también operan de manera habitual lo que permite asegurar la continuidad de las prestaciones".

Para más información los afiliados pueden ingresar a www.pami.org.ar o comunicarse al 138 Pami Escucha.

Noticias relacionadas

Más de 350 vuelos fueron cancelados por el paro de la CGT.

Paro general: más de 350 vuelos cancelados por la medida de fuerza de la CGT

Eloperativo que buscaba a Sofía comenzó el lunes, luego de que no regresara a lasuperficie 

Muerte de Sofía Devries: qué reveló la autopsia de la joven que desapareció tras hacer buceo en Puerto Madryn

Las impactantes imágenes del paro nacional contra la reforma laboral de la CGT

Ciudad desierta: las postales del paro general contra la reforma laboral de la CGT

play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Conocé a qué hora se regulariza el horario del transporte público. 

La vuelta a casa, también complicada: a qué hora vuelven a funcionar colectivos, trenes y subtes en el AMBA

Temblor en la Costa Atlántica: un sismo de magnitud 4,7 sacudió Mar del Plata

Temblor en la Costa Atlántica: un sismo de magnitud 4,9 sacudió Mar del Plata

Rating Cero

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

¿Romance en puerta? El actor Pedro Pascal es fotografiado con un argentino. 

Una estrella de Marvel y Star Wars sorprende Hollywood con unas fotografías que confirman un nuevo romance

En las últimas horas trascendió que Moria Casán habría echado a Cinthia Fernández del programa

Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por ausentarse de su programa: "Con una bragueta..."

De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.

Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en su redes sociales

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en sus redes

El Indio tiene 77 años y sufre de Parkinson.

Desmintieron que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado en redes

últimas noticias

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

Hace 18 minutos
Colapinto alcanzó el mejor tiempo para Alpine.

Crece la expectativa por Colapinto: terminó 6° y alcanzó el mejor tiempo para Alpine

Hace 31 minutos
La amenaza de Donald Trump a Irán: Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas

Nueva amenaza de Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

Hace 39 minutos
La foto oficial del Consejo de Paz. 

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Hace 42 minutos
Turismo en Salta 2026. 

Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Hace 52 minutos