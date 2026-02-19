Desafío viral: ¿cuántos rostros humanos podés diferenciar de los generados por IA?

Cada vez es más complicado poder distinguir una imagen o video creado con inteligencia artificial de uno real. Entrá en esta nota y poné a prueba tus sentidos en un difícil reto propuesto por una universidad de Australia.

Un estudio de la UNSW Sydney y la Universidad Nacional Australiana (ANU) reveló que las personas se confían demasiado en sus habilidades a la hora de distinguir un rostro generado con inteligencia artificial de uno real. Para esto creó un juego que pone a prueba diferentes señales visuales para poder reconocer imágenes. ¿Podrás ganar el desafío?

Paro general: más de 350 vuelos cancelados por la medida de fuerza de la CGT

Desde el boom de la inteligencia artificial y las imágenes creadas por sistemas de generación, el avance en la creación de imágenes y videos avanzó a pasos agigantados. Hoy en día, los clips fakes de situaciones que no son reales, como una pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise por Jeffrey Epstein , confunden a más de una persona.

Según un artículo de investigación publicado en el British Journal of Psychology, se reclutó a un total de 125 participantes a quienes les mostraron unas series de rostros para determinar cuáles eran generados por IA.

" Lo que observamos fue que las personas con una capacidad promedio de reconocimiento facial obtuvieron un rendimiento apenas superior al de la casualidad ", expresó el doctor James Dunn, investigador de la Facultad de Psicología de la UNSW.

A lo que añadió que "quienes usaron superreconocimiento obtuvieron mejores resultados que otros participantes, fue solo por un pequeño margen. Lo que se mantuvo constante fue la confianza de las personas en su capacidad para detectar un rostro generado por IA, incluso cuando dicha confianza no se correspondía con su rendimiento real".

Desafío de inteligencia artificial: ¿cuáles de estos rostros no son reales?

Vos también podés intentar resolver el siguiente desafío. Primero tenés que observar atentamente los 12 rostros que aparecen en la siguiente imagen y anotar cuáles son -en tu criterio- creados con inteligencia artificial y cuáles no, al contrario, son de personas reales.

Caras con IA numeradas 19-2-26 Los investigadores desafiaron a 125 personas para poder distinguir una imagen real de una falsa.

En un principio, las imágenes creadas con IA se podían identificar fácil por errores como fondos extraños que se difuminaban con el pelo o la piel, dientes distorsionados, errores en la cantidad de dedos, orejas que no encajaban bien con el tamaño del rostro, etc.

Pero el artículo remarca que, con el avance de los nuevos sistemas de generación, cada vez es más complicado poder detectar errores o darse cuenta a simple vista.

Solución al desafío: ¿Pudiste ganarle a la Inteligencia Artificial?

El estudio determinó que los rostros 2, 3, 5, 8, 9, 11 son todos generados por IA. Una psicóloga que participó de la investigación expresó que "mucha gente cree que aún puede distinguir la diferencia porque ha probado herramientas de IA populares como ChatGPT o DALL·E".

Pero "esos ejemplos no reflejan el grado de realismo de los sistemas de generación de rostros más avanzados, y confiar en ellos puede generar una falsa sensación de confianza". En relación sobre las "pistas" que se deben tener en cuenta a la hora de analizar una imagen, la doctora aseguró que "es casi como si fueran rostros demasiado buenos para ser verdad".