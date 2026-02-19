Paro general: más de 350 vuelos cancelados por la medida de fuerza de la CGT

Aerolíneas Argentinas y JetSmart encabezan las cancelaciones que afectan los planes de viaje de casi 65.000 pasajeros. En términos de números, se estiman pérdidas que rondan los u$s3 millones.

Tras la confirmación del paro general convocado para este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT) , ya son más de 350 los vuelos cancelados y más de 64.000 los pasajeros que se vieron afectados por la medida de fuerza.

Además, en términos económicos, Aerolíneas Argentinas ya confirmó que el impacto de la iniciativa se traducirá en una pérdida estimada en u$s3 millones.

De acuerdo con el detalle oficial de la aerolínea de bandera, 219 de las cancelaciones corresponden a vuelos de cabotaje, con un impacto cercano a los 25.000 pasajeros. Otros 32 servicios suspendidos son regionales y alcanzan a más de 5.000 viajeros. Además, ya se confirmaron cuatro vuelos internacionales cancelados, que afectan a más de 1.000 personas.

Por su parte, la low cost JetSmart anticipó que el paro impactará en 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros. La empresa señaló que quienes resulten afectados podrán cambiar la fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026.

Desde Aeropuertos Argentina precisaron que las compañías que se autoprestan el servicio de rampa podrían operar siempre y cuando sus trabajadores no se adhieran a la medida.

Flybondi confirmó que trasladó sus operaciones al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuenta con asistencia propia en tierra. Según informó en un comunicado, prevé realizar 100 vuelos y transportar a más de 16.000 pasajeros, aunque advirtió que podría haber cambios de horario y eventuales modificaciones durante la jornada, por lo que en sus redes sociales recomendaron a sus pasajeros revisar sus vuelos.

En cuanto al respaldo sindical, se sumarán al paro la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), encabezada por Pablo Biró; la Asociación de Aeronavegantes (AAA), liderada por Juan Pablo Brey; la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), conducida por Edgardo Llano; y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), a cargo de Rubén Fernández.

En tanto, desde Aerolíneas Argentinas adelantaron que se sumarán a los lineamientos del Gobierno y descontarán el día a los empleados que adhieran a la protesta por tratarse de una jornada no trabajada. Al mismo tiempo, señalaron que durante las últimas horas se implementaron reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada para reducir el impacto en los pasajeros.