19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que están cortados

La medida de fuerza abarca servicio de trenes, subtes y la mayoría de las líneas de colectivos. Movimientos de izquierda, trabajadores de FATE y gremios llevan a cabo manifestaciones en Puente Pueyrredón, Autopista Panamericana, Puente La Noria y otros puntos.

Por

A las 11 habrá una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Av. Hipólito Yrigoyen 1584.

En una jornada marcada por el paro nacional de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), diferentes gremios, agrupaciones de izquierda y trabajadores de FATE llevan a cabo diversas manifestaciones y cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como Puente Pueyrredón, Autopista Panamericana, Puente La Noria y otros puntos.

Te puede interesar:

Paro general de la CGT: la Ciudad se encuentra semivacía y con baja actividad

La protesta de los empleados de neumáticos responde al sorpresivo cierre que anunció la empresa el miércoles luego de 80 años de actividad, que terminó con el despido de 910 personas.

En este marco, el Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo con las fuerzas federales en los distintos puntos donde se llevan a cabo las diferentes manifestaciones. A primera hora de la jornada, la Autopista Buenos Aires-La Plata estuvo parcialmente cortada.

fate despidos
Trabajadores de FATE están en contra del cierre de la empresa.

Trabajadores de FATE están en contra del cierre de la empresa.

Por su parte, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales intentaron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, de la Panamericana, y Gendarmería evitó la medida, aunque se negoció el corte parcial de un carril.

Dónde son los cortes en el Gran Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se anunciaron interrupciones en puntos clave de circulación, entre ellos:

  • Avellaneda: Bajada del Puente Nicolás Avellaneda.
  • Quilmes: Triángulo de Bernal.
  • Guernica: Ruta 210 y avenida Eva Perón.
  • Glew: Ruta 205 y Patria.
  • Longchamps: Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1.
  • Claypole: Ruta 4, Puente de Claypole.
  • Lomas de Zamora: Recondo y Camino Negro, Puente La Noria.
  • La Plata: Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72.
  • La Matanza: Ruta 3 y Salvigni.
  • Moreno: Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona).
  • Máximo Paz: Ruta 205 y Pereda.

También habrá actividades en los siguientes puntos:

  • San Nicolás - 10 horas, Sarmiento y Lavalle
  • Ayacucho - 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad
  • Mar del Plata - 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales
  • Necochea - 9 horas, Calle 59 y 64
  • Bahía Blanca - 10 horas, Plaza Rivadavia
  • Carmen de Patagones - 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino
  • Junín - 11 horas, Volanteada
  • Azul - Conferencia de prensa en horario a definir
  • Pergamino - 11 horas, Radio abierta y volanteada
  • Coronel Rosales - 10 horas, Yrigoyen y 25 De Mayo

Otras protestas y concentraciones en el interior del país

  • Santa Fe: cortes en el Gran Rosario y movilizaciones en la capital provincial.
  • Chubut: acto en Comodoro Rivadavia.
  • Mendoza: concentración en el nudo vial.
  • Jujuy: convocatoria en Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno.
  • La Pampa: movilización en Plaza San Martín, en Santa Rosa.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una de las protestas más multitudinarias sucedió en Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito.

En la previa del paro, hubo cacerolazos contra la reforma laboral en distintos barrios de CABA

Cazuelas, milanesas y postres abundantes en Caballito. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace un brownie con helado delicioso

 San Antonio de Areco es uno de los pueblos más tradicionales de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires que tenés que hacer si no querés gastar de más

Platos abundantes y sabores tradicionales de bodegón. 

El bodegón barato de Buenos Aires para comer un rico osobuco una noche fesca de verano

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Corrientes, bajo alerta amarilla, sufre tanto tormentas como calor extremo este lunes.

Vuelve la alerta amarilla por calor en el fin de semana XXL de Carnaval

Rating Cero

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.
play

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 13 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 16 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 20 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 24 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 25 minutos