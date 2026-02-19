Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que están cortados
La medida de fuerza abarca servicio de trenes, subtes y la mayoría de las líneas de colectivos. Movimientos de izquierda, trabajadores de FATE y gremios llevan a cabo manifestaciones en Puente Pueyrredón, Autopista Panamericana, Puente La Noria y otros puntos.
A las 11 habrá una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Av. Hipólito Yrigoyen 1584.
En una jornada marcada por el paro nacional de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), diferentes gremios, agrupaciones de izquierda y trabajadores de FATE llevan a cabo diversas manifestaciones y cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como Puente Pueyrredón, Autopista Panamericana, Puente La Noria y otros puntos.
La protesta de los empleados de neumáticos responde al sorpresivo cierre que anunció la empresa el miércoles luego de 80 años de actividad, que terminó con el despido de 910 personas.
En este marco, el Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo con las fuerzas federales en los distintos puntos donde se llevan a cabo las diferentes manifestaciones. A primera hora de la jornada, la Autopista Buenos Aires-La Plata estuvo parcialmente cortada.
Por su parte, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales intentaron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, de la Panamericana, y Gendarmería evitó la medida, aunque se negoció el corte parcial de un carril.
Dónde son los cortes en el Gran Buenos Aires
En el conurbano bonaerense se anunciaron interrupciones en puntos clave de circulación, entre ellos:
Avellaneda: Bajada del Puente Nicolás Avellaneda.
Quilmes: Triángulo de Bernal.
Guernica: Ruta 210 y avenida Eva Perón.
Glew: Ruta 205 y Patria.
Longchamps: Ruta 210 y Escuela Técnica N.º 1.
Claypole: Ruta 4, Puente de Claypole.
Lomas de Zamora: Recondo y Camino Negro, Puente La Noria.
La Plata: Bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata; intersecciones de 155 y 44; 161 y 520; 25 y 72.
La Matanza: Ruta 3 y Salvigni.
Moreno: Ruta 23 y Acceso Oeste (Gaona).
Máximo Paz: Ruta 205 y Pereda.
También habrá actividades en los siguientes puntos:
San Nicolás - 10 horas, Sarmiento y Lavalle
Ayacucho - 10 horas, Volanteada en distintos puntos de la ciudad
Mar del Plata - 16 horas, marcha convocada por las tres Centrales
Necochea - 9 horas, Calle 59 y 64
Bahía Blanca - 10 horas, Plaza Rivadavia
Carmen de Patagones - 10 horas, Radio abierta en Plaza Villarino
Junín - 11 horas, Volanteada
Azul - Conferencia de prensa en horario a definir
Pergamino - 11 horas, Radio abierta y volanteada
Coronel Rosales - 10 horas, Yrigoyen y 25 De Mayo
Otras protestas y concentraciones en el interior del país
Santa Fe: cortes en el Gran Rosario y movilizaciones en la capital provincial.
Chubut: acto en Comodoro Rivadavia.
Mendoza: concentración en el nudo vial.
Jujuy: convocatoria en Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno.
La Pampa: movilización en Plaza San Martín, en Santa Rosa.