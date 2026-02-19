Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad de Buenos Aires que están cortados La medida de fuerza abarca servicio de trenes, subtes y la mayoría de las líneas de colectivos. Movimientos de izquierda, trabajadores de FATE y gremios llevan a cabo manifestaciones en Puente Pueyrredón, Autopista Panamericana, Puente La Noria y otros puntos. Por + Seguir en







A las 11 habrá una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Av. Hipólito Yrigoyen 1584.

En una jornada marcada por el paro nacional de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), diferentes gremios, agrupaciones de izquierda y trabajadores de FATE llevan a cabo diversas manifestaciones y cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como Puente Pueyrredón, Autopista Panamericana, Puente La Noria y otros puntos.

La protesta de los empleados de neumáticos responde al sorpresivo cierre que anunció la empresa el miércoles luego de 80 años de actividad, que terminó con el despido de 910 personas.

En este marco, el Ministerio de Seguridad desplegó un fuerte operativo con las fuerzas federales en los distintos puntos donde se llevan a cabo las diferentes manifestaciones. A primera hora de la jornada, la Autopista Buenos Aires-La Plata estuvo parcialmente cortada.

fate despidos Trabajadores de FATE están en contra del cierre de la empresa. Por su parte, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales intentaron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, de la Panamericana, y Gendarmería evitó la medida, aunque se negoció el corte parcial de un carril.

Dónde son los cortes en el Gran Buenos Aires En el conurbano bonaerense se anunciaron interrupciones en puntos clave de circulación, entre ellos: