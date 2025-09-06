6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Todas estas licencias de conducir serán dadas de baja si no cumplen con un requisito: cuál es

El Gobierno Nacional introdujo cambios en la Ley de Tránsito, fijando requisitos obligatorios para obtener y renovar la licencia de conducir.

Por
Todas estas licencias de conducir serán dadas de baja si no cumplen con un requisito: cuál es

Mediante el Decreto 196/2025, el Gobierno Nacional introdujo cambios relevantes en el proceso de obtención y renovación de la licencia de conducir. La normativa, publicada en el Boletín Oficial, modifica la Ley Nacional de Tránsito 24.449 con el fin de modernizar y unificar los requisitos para todos los conductores del país.

Estos cambios no cambian los requisitos generales para obtener o renovar el carnet en 2025.
Te puede interesar:

Cuáles son los 3 trámites que ya no son necesarios para hacer la licencia de conducir en CABA

Las disposiciones ya se encuentran vigentes y son obligatorias en todo el territorio nacional. Los requisitos se aplican por igual tanto a quienes tramitan su licencia por primera vez como a quienes deben renovarla. De esta manera, se busca asegurar que todos los conductores respondan a los mismos parámetros de seguridad vial.

Esta reforma en la Ley de Tránsito incorpora condiciones que los ciudadanos deberán considerar al iniciar el trámite. Los conductores tendrán que adaptarse a los nuevos procedimientos y exigencias establecidas para obtener o renovar el carnet. Conocer estos cambios resulta clave para evitar demoras o dificultades en el proceso.

Licencia conducir 3.png

Qué licencias de conducir serán dadas de baja

Con la entrada en vigencia del Decreto 196/2025, el Gobierno Nacional implementó nuevas disposiciones que afectan la continuidad de varias licencias de conducir. El objetivo es unificar los criterios en todo el país y dejar sin efecto aquellas credenciales que no respondan a los estándares actuales de control y seguridad vial. Esto implica que los conductores deberán ajustarse a un marco más exigente para poder circular.

Desde la publicación en el Boletín Oficial, las licencias emitidas con normativas previas a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 comenzaron un proceso de reemplazo gradual. En esta etapa, se incluyen credenciales municipales o provinciales que no cumplen con las condiciones técnicas vigentes. Aunque la caducidad no es inmediata, los conductores deberán actualizar sus documentos al acercarse la fecha de vencimiento.

Dentro de este esquema, los permisos más antiguos o que carecen de medidas de seguridad adecuadas serán los primeros en quedar fuera de circulación. Con esta medida, el gobierno pretende fortalecer el sistema y reducir los riesgos de falsificación o uso indebido de licencias. Por tal motivo, quienes aún cuenten con credenciales de formato anterior deberán iniciar el trámite para la nueva licencia aunque su vencimiento sea posterior.

Licencia de conducir.jpg

A su vez, se estableció que aquellas licencias vigentes que fueron emitidas sin cumplir con los requisitos actuales, como evaluaciones médicas más estrictas o cursos de manejo obligatorios, estarán sujetas a revisión. Los conductores podrán ser convocados a nuevas instancias de control, y en caso de no superarlas, podrían enfrentar la suspensión o pérdida definitiva de su documento.

Cuáles son los requisitos para las licencias de conducir

Los nuevos requisitos establecidos por el Decreto 196/2025 para la emisión y renovación de la licencia de conducir buscan unificar y fortalecer los criterios de evaluación a nivel nacional. A partir de ahora, todo solicitante, ya sea por primera vez o por renovación, deberá presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado y en regla. Este es el primer paso para demostrar que el conductor reside en la jurisdicción donde realiza el trámite.

Además de la documentación personal, se ha reforzado la exigencia de los exámenes obligatorios. Los aspirantes deberán aprobar un curso de seguridad vial teórico-práctico, cuyo contenido ha sido actualizado. Asimismo, se ha hecho más riguroso el examen psicofísico, que ahora incluye una evaluación más detallada de la aptitud visual y auditiva, así como un chequeo de las capacidades motoras y neurológicas para asegurar que el conductor está en óptimas condiciones para circular.

Licencia de conducir digital

Finalmente, para obtener la licencia, se requerirá la aprobación de un examen práctico de manejo más estricto. Este examen se realizará en circuitos cerrados o en rutas designadas para evaluar las habilidades del conductor en diversas situaciones de tránsito. El objetivo es garantizar que los conductores no solo conozcan las normas, sino que también tengan la destreza necesaria para reaccionar de manera adecuada y segura en la vía pública, reduciendo así el riesgo de accidentes.

Noticias relacionadas

por este detalle, el gobierno puede dar de baja tu licencia de conducir: de que se trata

Por este detalle, el Gobierno puede dar de baja tu licencia de conducir: de qué se trata

Los antecedentes de tránsito y la aprobación de exámenes serán determinantes para que un conductor mantenga la habilitación.

Confirmado: a estas personas se les quitará la licencia de conducir por un motivo particular

Una parte de nuestro país se verá afectada, aseguran expertos de la NASA

Este fenómeno geomagnético vuelve a la Tierra tras 70 años y afectará a la Argentina: qué dice la NASA

Su pareja lo denunció por violencia doméstica. 

Quién era Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus dos hijos en Uruguay

play

Secuestró, mató a sus hijos y se suicidó: el relato de un vecino que ayudó a recuperar los cuerpos en Uruguay

Fuerte choque entre un auto y una moto en la Autopista 25 de Mayo: el SAME trasladó en helicóptero a un herido

Fuerte choque entre un auto y una moto en la Autopista 25 de Mayo: el SAME trasladó en helicóptero a un herido

Rating Cero

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
play

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.
play

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La empresaria sumó un auto más a su flota.

Wanda Nara sorprendió con su nuevo auto de alta gama: así lo personalizó con moños rosas

últimas noticias

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

Hace 6 minutos
Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Hace 7 minutos
play
El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

Hace 7 minutos
Este electrodoméstico debe usarse con precaución.

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Hace 8 minutos
Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

Hace 9 minutos