Confirmado: a estas personas se les quitará la licencia de conducir por un motivo particular

Los antecedentes de tránsito y la aprobación de exámenes serán determinantes para que un conductor mantenga la habilitación.

El Gobierno Nacional introdujo nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir con las que busca reforzar los controles y garantizar mayor seguridad en las calles. Una de las medidas más estrictas establece que ciertos conductores podrán perder el permiso para manejar si no cumplen con los requisitos establecidos.

El carnet de conducir es un documento obligatorio para circular en todo el país y su vigencia cambia según la edad y categoría del titular. Pese a eso, más allá de los plazos establecidos, quienes acumulen infracciones graves tendrán que cumplir con condiciones adicionales para conservarlo. Esto marca un cambio importante en la manera en que se evalúa la aptitud de los conductores.

La novedad más relevante es que no alcanzará con cumplir los años de validez para renovarlo , ya que los antecedentes de tránsito y la aprobación de exámenes serán determinantes para que un conductor mantenga la habilitación. Quienes no aprueben quedarán automáticamente inhabilitados para manejar en todo el territorio nacional.

Las nuevas normas establecen que aquellos conductores que acumulen infracciones de tránsito consideradas graves no podrán renovar la licencia de manera automática. En estos casos, deberán rendir nuevamente tanto el examen teórico como el práctico, tal como si se tratara de la primera vez que gestionan el carnet.

Si el conductor no logra aprobar estas evaluaciones, la renovación será rechazada y quedará inhabilitado para circular en todo el país. De este modo, las autoridades buscan desalentar las conductas de riesgo en la vía pública y reforzar la seguridad vial.

En cuanto a la vigencia, la Licencia Nacional de Conducir se mantiene en 5 años para los menores de 65 años, con particularidades: quienes tengan menos de 21 años cuentan con ese mismo plazo solo en categorías A, B y G; los mayores de 65 deben renovarla cada 3 años en esas categorías, mientras que a partir de los 70 años, la renovación es anual. Pese a eso, en todos los casos, la continuidad queda supeditada a que no existan infracciones graves sin resolver.

licencia-conducirjpg.jpg

Además, el sistema incorpora la licencia digital, que tendrá la misma validez que la versión física y podrá usarse en todo el territorio nacional. La versión online no tendrá un límite de vigencia en sí misma, aunque seguirá dependiendo de las renovaciones periódicas según edad y antecedentes. La credencial en formato físico continuará disponible de manera opcional.

Entre los beneficios de estas modificaciones se destacan la posibilidad de realizar parte del trámite en línea, la validez en todo el país sin necesidad de reemisión por cambio de domicilio y un mayor nivel de seguridad para evitar que conductores con historial de faltas graves continúen circulando sin control.