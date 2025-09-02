2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los 3 trámites que ya no son necesarios para hacer la licencia de conducir en CABA

La Ciudad eliminó tres gestiones que antes tenían costo. El proceso es ahora más rápido y económico para los conductores.

Por
Estos cambios no cambian los requisitos generales para obtener o renovar el carnet en 2025.

Estos cambios no cambian los requisitos generales para obtener o renovar el carnet en 2025.

Desde comienzos de 2025, obtener la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires es un trámite más ágil y económico. Las nuevas disposiciones impulsadas por el gobierno porteño eliminaron gestiones que antes sumaban costos y tiempo a quienes necesitaban gestionar su carnet de manejo.

Cuáles son los aparatos más peligrosos dentro del hogar.
Te puede interesar:

Está en muchas cocinas y es un electrodoméstico que no debe enchufarse a una zapatilla: peligro de incendio

La iniciativa forma parte de un plan más amplio de reformas administrativas que busca reducir la burocracia y facilitar los procesos a los vecinos. La Legislatura porteña aprobó la quita de aranceles a 71 trámites, entre los que se encuentran varios vinculados directamente con la obtención de la licencia.

Con estos cambios, quienes quieran sacar la licencia ya no deberán afrontar ciertos estudios y certificados que solían encarecer y demorar la gestión. Esta medida no solo simplifica el procedimiento, sino que también representa un alivio en los bolsillos de quienes deben renovar o tramitar por primera vez su carnet.

Licencia de conducir digital

Qué trámites se eliminaron para la licencia de conducir en CABA

Las modificaciones recientes contemplan la gratuidad de tres trámites que hasta el año pasado eran obligatorios y arancelados. Los estudios neuropsicológicos, los psicodiagnósticos y los certificados de legalidad dejaron de tener costo en la Ciudad de Buenos Aires.

Los estudios neuropsicológicos se utilizaban como complemento de la evaluación psicológica inicial, ya que permitían analizar con mayor precisión el funcionamiento cognitivo del conductor. El psicodiagnóstico, por otra parte, ofrecía un perfil detallado de las habilidades y características psicológicas de cada aspirante.

En cuanto a los certificados de legalidad, estos incluían antecedentes penales y de tránsito, un requisito que anteriormente demandaba trámites adicionales y el pago de tarifas específicas. Con la eliminación de este gasto, el proceso se volvió más accesible y directo para quienes quieran solicitarlo.

licencia-conducirjpg.jpg

Estos cambios no cambian los requisitos generales para obtener o renovar el carnet en 2025, que siguen incluyendo DNI vigente, curso de seguridad vial aprobado, pago de tasas, certificado CENAT y examen psicofísico. Lo que sí cambia es la carga económica y administrativa, ahora más liviana para quienes deban realizar el trámite en la Ciudad.

Noticias relacionadas

El nuevo streaming de paleontólogos argentinos para los fanáticos de los dinosaurios.
play

Para fanáticos de los dinosaurios: cómo será el nuevo streaming de paleontólogos argentinos

Feroz ataque a un jubilado en Lanús

Feroz ataque a un jubilado en Lanús: dos delincuentes lo tiraron al piso para robarle

El 37% de los hogares porteños corresponden a inquilinos.

El limbo de los inquilinos: cómo viven los jóvenes que se alejan del sueño de la casa propia

Un soldado del ejército rojo agita la bandera con la hoz y el martillo en la cúpula del Reichstag.

Quién venció a Hitler y la "necesidad" de las bombas atómicas: nuevos debates a 80 años del fin de la Segunda Guerra

Para evitar la plaga de cucarachas existe un truco casero recomendado por un veterinario. 

Este truco casero recomendado por un veterinario es ideal para eliminar las cucarachas

Si todavía no definiste a dónde viajar en tus próximas vacaciones, consultamos a Chat GPT para conocer cuáles son los destinos más recomendados para un argentino.  

Especial para argentinos: la inteligencia artificial reveló los cinco mejores destinos para viajar en 2025

Rating Cero

La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina.

El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

En Netflix se estrenó una película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix.
play

Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

¿Reconciliados?, ¿cuál es la pareja entre un argentino y una reconocida cantante que tiene a todos en vilo?

¿Reconciliados? Cuál es la pareja entre un argentino y una famosa cantante que tiene a todos en vilo

Tras salir de la prisión por un crimen que no cometió, un hombre se reconectará con su familia a través de su pequeña sobrina.
play

Está en Netflix, es un drama turco y muchos se sienten identificados con su trama

Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia.

Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia: "Me siento un poco intimidado"

El Indio Solari presenta Brutto.

Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

últimas noticias

Desde el comienzo del Gobierno de Milei, cerraron 15 mil empresas en el sector privado. 

Industriales pymes reclamaron diálogo al Gobierno para evitar una "catástrofe mayor" del empleo

Hace 16 minutos
La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina.

El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

Hace 20 minutos
La denuncia se realizó por presunto espionaje ilegal a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal abre investigación, pero sin allanar a periodistas

Hace 26 minutos
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Boca: Miguel Ángel Russo se realizó estudios de rutina y generó preocupación

Hace 27 minutos
Preocupación en los consorcios: la morosidad en expensas escaló al 17%

Preocupación en los consorcios: la morosidad en expensas escaló al 17%

Hace 33 minutos