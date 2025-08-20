20 de agosto de 2025 Inicio
Tiene 93 años y se hizo viral por manejar un auto ver a su nieta al trabajo

Una joven mostró emocionada que su abuela la sorprendió y le alegró una mañana de trabajo, pero varios usuarios señalaron que seguir manejando a esa edad puede ser peligroso y desataron un debate en redes.

La abuela sorprendió a todos con su nivel de autonomía.

El amor entre abuelos y nietos es único y da lugar a muchas situaciones memorables que se difunden en redes sociales. En este caso, una mujer causó ternura y preocupación en partes iguales: se volvió viral porque, a sus 93 años, manejó un auto para visitar a su nieta en el trabajo.

El video fue compartido en TikTok por Noelia Caparrós (@noeliacaparros_) y acumuló más de 21.7 millones de reproducciones. "POV: mi abuela viene a verme al trabajo y me alegra la mañana", publicó la joven, quien es empleada de una estación de servicio en Almería, España.

Según se observa en las imágenes, su abuela llegó manejando por la ruta y esperó que pasaran los autos en sentido contrario antes de doblar para ingresar al playón. Durante toda la maniobra, Gabriela no pudo contener la risa porque, debido a la baja estatura de la mujer, apenas se veía su cabeza.

"Tiene 93 años y todavía va con su coche", contó, y acotó con humor que el vehículo "tiene casi los mismos años que ella". "De mayor quiero ser como ella", agregó al salir a recibirla. Su abuela se veía sonriente y en buen estado de salud, pero el video desató un debate en redes sociales.

Mientras algunos seguidores celebraron el gesto de la abuela de ir a visitarla, otros expresaron preocupación por el hecho de que una persona tan mayor todavía siguiera manejando. "Conduce por intuición, porque la carretera no la ve"; "Cuando desviva a alguien por falta de visibilidad quiero ver el videíto que vas a subir", cuestionaron.

Sin embargo, también hubo quien la defendió: "Cede el paso para cruzar, tiene su direccional, maneja con las dos manos, se cuadra perfecto, hasta podría decir que puso el freno de mano. ¿De cuál peligro están hablando, si maneja mejor que muchos?", sostuvo una usuaria.

El video de la abuela que fue a ver a su nieta al trabajo en auto

el coche tiene casi los mismos años que ella JAJJAAJJA

