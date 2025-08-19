Lo atacó un elefante en India y tuvo que pagar una multa: los motivos

El incidente que sufrió un turista por infringir las normas de una reserva.

Un turista resultó gravemente herido tras ser atacado por un elefante en la reserva del Parque Nacional Bandipur, al sur de India, luego de haber ingresado en una zona restringida para sacarse una foto. R. Basavaraju, el visitante afectado, se acercó a un elefante salvaje que se encontraba alimentándose de zanahorias junto a la ruta.

A pesar de la luz diurna, el hombre utilizó el flash de su cámara, motivo que habría alterado al animal, que reaccionó inmediatamente. Lo persiguió a través de la ruta y, tras una caída, lo pisoteó y le arrancó los pantalones antes de alejarse. Las heridas del ataque requirieron de una hospitalización.

Las autoridades del Departamento Forestal de India impusieron a Basavaraju una multa de 25.000 rupias —equivalente a más de 285 dólares— y le exigieron grabar un video explicando sus acciones. El organismo estatal explicó: “Tales acrobacias imprudentes no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que también provocan un comportamiento animal impredecible y peligroso”.

Captura de pantalla 2025-08-19 110758 Otros visitantes grabaron la secuencia en video, lo que permitió documentar la situación en su totalidad. Uno de los testimonios, Daniel Osorio, remarcó: “Este incidente es un fuerte recordatorio para seguir las reglas de las reservas de vida silvestre y dejar que las autoridades capacitadas, no las personas a pie, manejen situaciones como esta”.

Asimismo, el grupo Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) advirtió que, a pesar de ser animales tranquilos, los elefantes pueden volverse agresivos tras resultar amenazados. Esta situación volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la convivencia entre humanos y animales, así como el respeto por las normas dentro de las reservas.

El video del hombre que fue atacado por un elefante en India Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TOIBengaluru/status/1954880075993915662&partner=&hide_thread=false Video of an elephant attacking a man who got too close to it to take a photo. The man got injured. The incident happened on NH-67 in #Karnataka’s Bandipur Tiger Reserve. @timesofindia pic.twitter.com/DMprXC6R6s — TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) August 11, 2025