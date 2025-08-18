Tenía un turno para hacerse las uñas, llegó dos horas tarde y la reacción de la empleada se hizo viral El intercambio entre una manicurista y una de sus clientas generó un encendido debate en redes sociales. ¿Quién tiene razón y quién estuvo desubicada? Por







La actitud de la empleada sumó apoyos, pero también críticas. TikTok @juxvxs_

Las redes sociales están llenas de anécdotas sobre trabajos relacionados con atención al público, ya sea de un lado o del otro del mostrador. En este caso, la reacción de una empleada ante una clienta que llegó dos horas tarde a su turno para hacerse las uñas se volvió viral y generó debate sobre quién tiene la razón.

La secuencia ocurrió en un centro de manicura de Tarragona, en España, y el video acumuló casi 3 millones de reproducciones en TikTok. "No me puedo creer que haya grabado esto", comentó la chica. Mientras el celular apuntaba al mostrador, se escuchó que entraba una clienta y anunciaba que tenía cita a las 4.

"Pero son las 6", le respondió sorprendida la trabajadora, y le avisó que ya la había "borrado" del sistema. "O sea, tenías cita a las 4, no a las 6, y no has venido", explicó. "Ya, pero he podido venir ahora", respondió la clienta, a lo que la empleada le remarcó que podría "haber avisado o algo".

"Es que no he podido llegar. Me ha traído mi tío hasta aquí y he podido llegar a esta hora, pero yo tengo cita", insistió la chica. "Pero a las 4. Ya no te puedo coger", retrucó la empleada. Como muestra de buena voluntad, le ofreció atenderla si volvía a las 8, pero le señaló que en ese momento no era posible.

"Ahora tengo las clientas de las 6. Y si te cojo a ti, voy a ir tarde con ellas, y ellas han llegado a su hora", explicó. "Bueno, pues nada. He venido para nada. Así no se va a quedar, ¿eh?", exclamó la clienta ofendida antes de irse del local. La situación generó debate, con opiniones a favor y en contra de la empleada.

"Yo no le hubiese ofrecido ni a las 8", afirmó una seguidora. "¿Así no se va a quedar? No, claro que no, porque me apunto tu nombre y no te vuelvo a dar cita en la vida", coincidió otra. Pero también hubo quien defendió a la clienta: "No te pueden borrar la cita por la cara"; "Ofrécele una solución al cliente", señalaron.