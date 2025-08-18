18 de agosto de 2025 Inicio
Tenía un turno para hacerse las uñas, llegó dos horas tarde y la reacción de la empleada se hizo viral

El intercambio entre una manicurista y una de sus clientas generó un encendido debate en redes sociales. ¿Quién tiene razón y quién estuvo desubicada?

La actitud de la empleada sumó apoyos

La actitud de la empleada sumó apoyos, pero también críticas.

Las redes sociales están llenas de anécdotas sobre trabajos relacionados con atención al público, ya sea de un lado o del otro del mostrador. En este caso, la reacción de una empleada ante una clienta que llegó dos horas tarde a su turno para hacerse las uñas se volvió viral y generó debate sobre quién tiene la razón.

Cómo fue la batalla entre Vagner y el gran pez.
Fue a pescar, capturó un bagre enorme y se hizo viral: cuánto mide

La secuencia ocurrió en un centro de manicura de Tarragona, en España, y el video acumuló casi 3 millones de reproducciones en TikTok. "No me puedo creer que haya grabado esto", comentó la chica. Mientras el celular apuntaba al mostrador, se escuchó que entraba una clienta y anunciaba que tenía cita a las 4.

"Pero son las 6", le respondió sorprendida la trabajadora, y le avisó que ya la había "borrado" del sistema. "O sea, tenías cita a las 4, no a las 6, y no has venido", explicó. "Ya, pero he podido venir ahora", respondió la clienta, a lo que la empleada le remarcó que podría "haber avisado o algo".

"Es que no he podido llegar. Me ha traído mi tío hasta aquí y he podido llegar a esta hora, pero yo tengo cita", insistió la chica. "Pero a las 4. Ya no te puedo coger", retrucó la empleada. Como muestra de buena voluntad, le ofreció atenderla si volvía a las 8, pero le señaló que en ese momento no era posible.

"Ahora tengo las clientas de las 6. Y si te cojo a ti, voy a ir tarde con ellas, y ellas han llegado a su hora", explicó. "Bueno, pues nada. He venido para nada. Así no se va a quedar, ¿eh?", exclamó la clienta ofendida antes de irse del local. La situación generó debate, con opiniones a favor y en contra de la empleada.

"Yo no le hubiese ofrecido ni a las 8", afirmó una seguidora. "¿Así no se va a quedar? No, claro que no, porque me apunto tu nombre y no te vuelvo a dar cita en la vida", coincidió otra. Pero también hubo quien defendió a la clienta: "No te pueden borrar la cita por la cara"; "Ofrécele una solución al cliente", señalaron.

El video de la clienta que llegó dos horas tarde a un turno para hacerse las uñas

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

