Quién es Agustín Caulo, el nuevo secretario de Culto y Civilización proveniente de una agrupación ultracatólica

Fue titular de Frente Joven, un grupo que creció al calor del debate por la despenalización del aborto y logró ubicar a varios de sus miembros en distintos cargos, como el diputado nacional Santiago Santurio y el legislador bonaerense Nahuel Sotelo.

El Gobierno designó a Agustín Caulo como secretario de Culto y Civilización , en un año en el que el papa León XIV podría visitar Argentina. Ferviente católico y antiabortista, proviene de Frente Joven , un grupo que creció al calor de la antinomia entre pañuelos celestes y verdes y logró ubicar a varios de sus miembros en distintos cargos, como el diputado nacional Santiago Santurio y el legislador bonaerense Nahuel Sotelo .

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La medida se implementó a través del Decreto 362/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno .

Parte del trabajo del funcionario será recomponer el vínculo entre el Gobierno y la Iglesia. Pese a la vocación conservadora de un ala del Ejecutivo, los desbarajustes económicos que golpean a los más desfavorecidos provocan muchas críticas de la Conferencia Episcopal Argentina y erosionan la relación.

El dirigente es uno de los referentes del sector del oficialismo conocido como Las Fuerzas del Cielo , liderado por el asesor presidencial, Santiago Caputo . Fue designado en reemplazo del propio Sotelo , quien dejó el cargo para asumir su banca en la Cámara de Diputados bonaerense.

Antes de ser nombrado subsecretario de Culto en septiembre de 2024, Caulo se desempeñó como director nacional de Culto Católico en la Cancillería .

Agustín Caulo Javier Milei Congreso 2020 aborto pañuelo celeste salvemos las dos vidas Javier Milei entró en contacto con grupos católicos durante el debate por la despenalización del aborto. X @caulo_agustin

Se destacó durante la militancia antiabortista en Frente Joven, un grupo ultracatólico relacionado con la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) del que también forman parte su esposa, Ana Belén Mármora, exsubsecretaria de Políticas Familiares en el Ministerio de Capital Humano y hoy directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); y María Inés Brogin Alba, subsecretaria de Gestión Administrativa. Otros integrantes se convirtieron en asesores de legisladores.

Qué es la Secretaría de Culto y Civilización y cuáles son sus funciones dentro del Gobierno

La Secretaría de Culto y Civilización es un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo Nacional.

Entre sus principales funciones se encuentran las relaciones institucionales de la Argentina con la Santa Sede, la Orden de Malta, la Iglesia católica y las distintas comunidades religiosas presentes en el país. Con la asunción de Nahuel Sotelo al frente del organismo, la secretaría adoptó la denominación de Secretaría de Culto y Civilización.

Según se explicó oficialmente, el cambio buscó incorporar una impronta vinculada a la política internacional impulsada por el gobierno nacional, especialmente en oposición a la llamada Agenda 2030 y en defensa de posturas conservadoras. La nueva orientación también apuntó a promover una agenda internacional alineada con sectores tradicionales y reaccionarios en materia cultural, política y social.

El área fue creada en 1990 bajo el nombre de Subsecretaría de Culto. Un año más tarde, en 1991, adquirió rango de secretaría dentro de la estructura estatal. En 1998, durante una reorganización administrativa, la secretaría fue transferida a la órbita de la Presidencia de la Nación. Sin embargo, en 1999 volvió nuevamente a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, lugar donde continúa funcionando actualmente.