Brote de ébola en África: se reportaron 350 casos y 131 muertos en Congo

Después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia sanitaria por el brote de ébola en África, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó que se reportaron 350 casos y 131 muertos. Además, al menos 513 personas fueron catalogadas como "casos sospechosos" por tener síntomas o contacto estrecho con otros pacientes.
"Hemos registrado aproximadamente 131 muertes en total y tenemos alrededor de 513 casos sospechosos", aseguró Samuel Roger Kamba, el ministro de Salud del Congo. Desde el Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) declararon la emergencia sanitaria el lunes pasado.
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En esa línea emitieron un comunicado: "Africa CDC expresa profunda preocupación por el alto riesgo de propagación regional debido a los intensos movimientos transfronterizos de población, la movilidad relacionada con actividades mineras, la inseguridad en las zonas afectadas, las débiles medidas de prevención y control de infecciones y la proximidad de las zonas afectadas con Ruanda y Sudán del Sur", compartieron desde France24.
Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicaron que la cepa Bundibugy es considerada altamente contagiosa que se transmite "mediante el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, órganos u otros materiales biológicos de personas o animales infectados, así como con superficies y materiales contaminados".
Los principales síntomas son: dolor de cabeza, garganta, musculares, debilidad, fiebre, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, y en casos extremos hemorragias internas y externas.
Según expresó un portavoz de la OMS a AFP "se ha programado un Comité de Emergencia para más tarde hoy" para este mismo martes 19 de mayo.
Recomendaciones para países con casos de ébola detectados:
- Activar los sistemas nacionales de gestión de emergencias y crear centros de operaciones sanitarias.
- Intensificar la comunicación de riesgos hacia la población.
- Reforzar la participación comunitaria para facilitar la detección temprana de posibles contagios.
- Ampliar la capacidad de vigilancia epidemiológica y de análisis de laboratorio.
- Elaborar un seguimiento sistemático de las infecciones confirmadas.
- Capacitar al personal sanitario en protocolos de control y uso de equipos de protección.
- Implementar controles en fronteras y rutas principales para identificar casos sospechosos.
- Restringir los viajes internacionales de personas que hayan tenido contacto con infectados.
- Aislar y tratar de inmediato a los casos confirmados.
- Garantizar que entierros y funerales sean realizados por personal especializado.
- Impedir el traslado internacional de restos humanos vinculados a casos sospechosos o confirmados.
- Asegurar el abastecimiento de insumos médicos esenciales.
Recomendaciones para países sin casos confirmados:
- Informar a viajeros sobre los riesgos en zonas afectadas.
- Difundir medidas preventivas para reducir la exposición al virus.
- Preparar protocolos de evacuación y repatriación de ciudadanos expuestos.
- Considerar como emergencia sanitaria cualquier caso sospechoso, contacto estrecho o muertes inexplicables, con intervención inmediata dentro de las primeras 24 horas.