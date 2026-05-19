Brote de ébola en África: se reportaron 350 casos y 131 muertos en Congo El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó que al menos 513 personas tienen síntomas compatibles con la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud se reunirá de emergencia para evaluar la situación. Por Agregar C5N en









La situación genera preocupación en la OMS. Télam

Después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la emergencia sanitaria por el brote de ébola en África, el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó que se reportaron 350 casos y 131 muertos. Además, al menos 513 personas fueron catalogadas como "casos sospechosos" por tener síntomas o contacto estrecho con otros pacientes.

"Hemos registrado aproximadamente 131 muertes en total y tenemos alrededor de 513 casos sospechosos", aseguró Samuel Roger Kamba, el ministro de Salud del Congo. Desde el Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) declararon la emergencia sanitaria el lunes pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ONU_fr/status/2056677241728507972&partner=&hide_thread=false L’OMS a déclaré l’urgence de santé publique de portée internationale après la propagation de l'épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda.



On vous montre comment vous protéger dans cette vidéo.



via @WHO pic.twitter.com/1kH6J4h4xi — Nations Unies (ONU) (@ONU_fr) May 19, 2026

En esa línea emitieron un comunicado: "Africa CDC expresa profunda preocupación por el alto riesgo de propagación regional debido a los intensos movimientos transfronterizos de población, la movilidad relacionada con actividades mineras, la inseguridad en las zonas afectadas, las débiles medidas de prevención y control de infecciones y la proximidad de las zonas afectadas con Ruanda y Sudán del Sur", compartieron desde France24.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicaron que la cepa Bundibugy es considerada altamente contagiosa que se transmite "mediante el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, órganos u otros materiales biológicos de personas o animales infectados, así como con superficies y materiales contaminados".