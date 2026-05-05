5 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por el abuso a Thelma Fardin

Los intentos de la defensa fracasaron y el Tribunal Federal brasileño ratificó la pena contra el actor, que deberá cumplir seis años de prisión en régimen semiabierto. "Ganamos otra vez", escribió la actriz en sus redes sociales.

Por
Revés para el actor en la Justicia brasileña.

Revés para el actor en la Justicia brasileña.

La Justicia de Brasil ratificó la condena de seis años de prisión contra Juan Darthés por el abuso sexual de Thelma Fardin, ocurrido en 2009. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los recursos presentados por la defensa y ratificó la sentencia en régimen semiabierto, que permite al actor salir durante el día, pero lo obliga a pasar las noches en prisión.

El caso fue confirmado en la Ciudad.
Te puede interesar:

Alerta por la viruela del mono: confirmaron un nuevo caso en la Ciudad

El procedimiento tuvo lugar en el contexto de la causa iniciada en 2018, cuando la actriz denunció los hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese entonces, ella tenía 16 años y el actor, 45. Ahora, un nuevo revés judicial lo deja con una condena firme a 6 años de cárcel.

Juan Darthes

Tras conocerse la resolución, Thelma Fardin agradeció con un posteo en redes sociales y destacó el apoyo recibido por sus seguidores y equipo de abogados: "Ganamos otra vez".

En paralelo, Amnistía Internacional Argentina saludó el fallo y lo calificó como un avance clave en un proceso histórico contra la violencia sexual. La entidad remarcó que la sentencia confirmó los hechos y las pruebas ya evaluadas por la Justicia, subrayando la relevancia de escuchar a las víctimas y aplicar una perspectiva de género en los juicios.

Embed

"Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer", expresó Thelma.

"Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias", concluyó.

La causa de Thelma Fardin resultó única en cuanto a la cooperación internacional. Tres fiscalías —las de Nicaragua, Brasil y Argentina— trabajaron de manera conjunta para elevarla a juicio. Además, durante todo el proceso, la actriz contó con el apoyo de sus abogados Martín Arias Duval y Carla Junqueira.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así quedó la persiana metálica del local gatronómico.

Levantó la persiana de un bodegón y se robó el dinero de la caja registradora

Así quedó uno de los vehículos tras el choque.

Un chofer de aplicación se quedó dormido al volante y provocó un choque múltiple en la 9 de Julio

la familia de pablo grillo pidio la elevacion a juicio oral del gendarme acusado

La familia de Pablo Grillo pidió la elevación a juicio oral del gendarme acusado

play

Caso del nene N: en qué consiste la violencia vicaria

Una española se volvió viral por tratar de preparar un fernet viajero. 

Es española, quiso hacer un fernet "viajero" y se volvió viral con el resultado: qué hizo

La VTV aumentó un 28% en el mes de amyo 2026.

De qué forma podés sacar un turno para la VTV en mayo 2026

Rating Cero

Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

El músico es reconocido por combinar sastrería, referencias culturales y teatrales.

La impresionante transformación de Bad Bunny para la Met Gala 2026

Wanda y Maxi se interpretarán a sí mismos en el nuevo formato de Telefe.

"Triángulo amoroso" tiene fecha de estreno: se conocieron las primeras imágenes de la serie de Wanda Nara

El programa de Santiago del Moro se verá afectado.

Desconcierto en Gran Hermano: levantaron la transmisión por una grave denuncia

Una pareja de famosos, cerca de la ruptura.

"Las cosas cambiaron": el lamento de una modelo argentina que sufre una crisis en su relación

últimas noticias

Antoine Griezmann no pudo llegar a la final de la Champions en su última temporada en Aleti.

Atlético de Madrid, eliminado de la Champions League: cayó 1-0 con Arsenal y se quedó sin final

Hace 11 minutos
El caso fue confirmado en la Ciudad.

Alerta por la viruela del mono: confirmaron un nuevo caso en la Ciudad

Hace 18 minutos
El sector privado exigió al Estado que absorba los sobrecostos para evitar la suspensión de actividades. 

Alerta por posible falta de gas: las fábricas evalúan frenar la producción y arman planes de contingencia

Hace 19 minutos
Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood, más vigentes que nunca.

Los Rolling Stones anunciaron el lanzamiento de Foreign Tongues, su nuevo álbum

Hace 27 minutos
Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

Hace 32 minutos