Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por el abuso a Thelma Fardin Los intentos de la defensa fracasaron y el Tribunal Federal brasileño ratificó la pena contra el actor, que deberá cumplir seis años de prisión en régimen semiabierto. "Ganamos otra vez", escribió la actriz en sus redes sociales. Por + Seguir en







Revés para el actor en la Justicia brasileña.

La Justicia de Brasil ratificó la condena de seis años de prisión contra Juan Darthés por el abuso sexual de Thelma Fardin, ocurrido en 2009. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los recursos presentados por la defensa y ratificó la sentencia en régimen semiabierto, que permite al actor salir durante el día, pero lo obliga a pasar las noches en prisión.

El procedimiento tuvo lugar en el contexto de la causa iniciada en 2018, cuando la actriz denunció los hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese entonces, ella tenía 16 años y el actor, 45. Ahora, un nuevo revés judicial lo deja con una condena firme a 6 años de cárcel.

Juan Darthes Tras conocerse la resolución, Thelma Fardin agradeció con un posteo en redes sociales y destacó el apoyo recibido por sus seguidores y equipo de abogados: "Ganamos otra vez".

En paralelo, Amnistía Internacional Argentina saludó el fallo y lo calificó como un avance clave en un proceso histórico contra la violencia sexual. La entidad remarcó que la sentencia confirmó los hechos y las pruebas ya evaluadas por la Justicia, subrayando la relevancia de escuchar a las víctimas y aplicar una perspectiva de género en los juicios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Thelma Fardin (@soythelmafardin) "Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer", expresó Thelma.