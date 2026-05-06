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La reacción de Thelma Fardín tras la condena a Juan Darthés: "Una victoria enorme"

El Tribunal Federal de Brasil ratificó el fallo contra el actor y lo condenó a seis años y medio bajo régimen semiabierto.

Thelma Fardín celebró el resultado y destacó el impacto colectivo de ocho años de lucha judicial.

Thelma Fardín celebró el resultado y destacó el impacto colectivo de ocho años de lucha judicial.

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Thelma Fardin se expresó públicamente luego de que la Justicia de Brasil dejara firme la condena de seis años y medio contra Juan Darthés por abuso sexual, en una causa que se extendió por más de ocho años y que marcó un hito en el debate social sobre la violencia de género en Argentina. La actriz describió el fallo como un triunfo colectivo y reflexionó sobre el peso emocional que implicó sostener la denuncia hasta el final.

Revés para el actor en la Justicia brasileña.
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Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión contra Darthés por el abuso a Fardin

El caso tuvo su origen en hechos ocurridos cuando Fardin tenía 16 años, durante una gira del elenco de Patito Feo en Nicaragua. La primera denuncia no prosperó en ese país, lo que obligó a la actriz a recurrir a la Justicia Federal de Brasil, nación a la que Darthés se había trasladado para esquivar una eventual extradición. El proceso judicial se inició formalmente en 2022 y concluyó con una condena que la defensa del actor intentó apelar sin éxito.

En una entrevista con Telenoche, Fardin repasó los momentos más difíciles en este camino, reconoció la transformación que el proceso generó en su vida y remarcó el impacto que su testimonio tuvo sobre otras personas en situaciones similares.

Thelma Fardin

"Fue un recorrido arduo, pero es una sensación de mucho orgullo y una victoria enorme personal, de un equipo muy grande y de toda una sociedad”, dijo la actriz tras conocer la noticia.

Respecto al momento más difícil del proceso judicial, aseguró que fue cuando Darthés decidió radicarse en Brasil: "El día que se fue, pensé: ¿Cómo se hace para perseguir a una persona, para conseguir justicia en otro país?”.

“El camino era el judicial porque para mí era importante poder sentar un precedente, y hacer un recorrido serio en la Justicia, que es lo que logramos”, aseguró Thelma.

Cómo es el régimen carcelario semiabierto que deberá cumplir Juan Darthés

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil ratificó la condena por abuso sexual y dispuso que Darthés cumpla la pena de seis años y medio bajo un régimen semiabierto. Esta modalidad forma parte del sistema penitenciario brasileño y se estructura sobre un esquema progresivo, en donde el condenado puede desarrollar actividades fuera del establecimiento durante las horas diurnas, pero está obligado a pernoctar en el penal.

juan darthes

El esquema prevé controles sobre los desplazamientos del condenado e incluye, en muchos casos, mecanismos de supervisión electrónica. De ese modo, el sistema procura articular la ejecución efectiva de la pena con instancias graduales de reinserción social, sin prescindir de la vigilancia judicial.

En términos comparativos, esta figura guarda similitudes con las salidas transitorias contempladas en la legislación argentina, aunque su aplicación depende del encuadre legal específico y de la evaluación que realicen los tribunales en cada expediente. La defensa de Darthés había apelado la condena, pero el fallo quedó firme y el actor de 61 años deberá ajustarse a esta modalidad de cumplimiento.

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