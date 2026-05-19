Discapacidad: la Justicia le ordenó al Gobierno a normalizar la cadena de pagos en 72 horas El fallo, dictado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, intima al PAMI y al Ministerio de Salud a regularizar la situación de los prestadores “de manera urgente”. De esta manera, se busca proteger las pensiones no contributivas y los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Por Agregar C5N en









Nuevo revés al Gobierno en Discapacidad.

La Justicia le ordenó este martes al Gobierno a regularizar y normalizar, en un plazo de 72 horas, las deudas correspondientes al área de Discapacidad. El fallo, dictado por el juez federal, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio lugar a un amparo presentado e intimó al Ministerio de Salud (mediante el programa Incluir Salud), y al PAMI a normalizar la cadena de pagos a prestadores.

La medida, que busca proteger las pensiones no contributivas y los beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), advierte que las demoras en los pagos ponen en riesgo tratamientos, medicamentos y la continuidad de instituciones que atienden a personas con discapacidad.

“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad”, señala el texto.