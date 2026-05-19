Un histórico canal vuelve a transmitir durante un día después de 20 años: cuándo lo hará

Magic Kids, el canal infantil que marcó a toda una generación durante los años 90 y principios de los 2000, confirmó su regreso a las pantallas para el próximo 25 de mayo . La transmisión especial se producirá exactamente dos décadas después de que la señal cesara sus emisiones de forma definitiva, en esa misma fecha del año 2006.

El anuncio fue difundido a través de las cuentas oficiales del canal bajo el usuario magickidsok y generó una reacción inmediata en redes sociales, donde miles de usuarios que hoy rondan los 30 y 40 años comenzaron a compartir recuerdos, memes y fragmentos de la programación que los acompañó durante su infancia.

La elección de la fecha tiene una carga simbólica al volver a encender la señal el mismo día en que se apagó para siempre, algo que lo convierte en un homenaje directo a la historia del canal y al vínculo emocional que construyó con su audiencia a lo largo de los años. Los organizadores lo definen como un proyecto sin fines de lucro, hecho de fanáticos para fanáticos.

Entre las primeras imágenes promocionales difundidas ya aparecieron títulos emblemáticos como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, Pokémon, Power Rangers y ¿Dónde está Wally?, además del regreso de Mr. Go, uno de los personajes más recordados de las tandas del canal.

Qué transmitirá Magic Kids el 25 de mayo

La grilla de la jornada especial estará integrada por los títulos que definieron la identidad de la señal durante su etapa de mayor audiencia. El anime ocupará un lugar central, con la presencia confirmada de Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco y Pokémon, tres de las series que convirtieron a Magic Kids en destino obligado de las tardes televisivas de la época.

La programación, que se puede ver en la cuenta de Instagram @proyectomagickids, también contempla el regreso de producciones occidentales de fuerte peso nostálgico, como Power Rangers y ¿Dónde está Wally?, completando un recorrido por los géneros que caracterizaron a la señal. La intención es recrear la experiencia de las maratones que se solían vivir frente al televisor.

Uno de los regresos más celebrados por la comunidad de seguidores es el de Mr. Go, el personaje icónico que apareció en cortinas y cortos publicitarios del canal y que quedó grabado en la memoria colectiva de quienes lo siguieron. La grilla completa comenzará a las 00:00 horas del 25 de mayo e irá revelando sus detalles a medida que se acerque la fecha. Los organizadores adelantaron que durante la misma transmisión se darán a conocer novedades sobre el futuro del proyecto.

Magic por un día Proyecto Magic Kids

Por dónde se va a transmitir Magic Kids

Los responsables de la iniciativa aún no confirmaron un canal de televisión tradicional para la emisión, pero anticiparon que la jornada podrá seguirse a través de sus plataformas digitales oficiales. YouTube e Instagram son los espacios mencionados hasta el momento como los principales puntos de acceso para los seguidores.

La definición concreta de los enlaces y los canales de retransmisión se conocerá en los días previos al evento. Desde la cuenta oficial @magickidsok indicaron que pronto comunicarán todos los detalles técnicos necesarios para que los espectadores puedan conectarse sin inconvenientes el día del regreso.