Terminó el velorio de Agostina Vega, que se extendió durante dos días por diferencias familiares

Debido a la distancia entre el padre y la madre de la adolescente de 14 años, las familias se despidieron de Agostina en dos jornadas diferentes que concluyeron con el sepelio en el norte de Córdoba este jueves.

El último adiós a Agostina Vega en Córdoba empezó la tarde de este miércoles, durante la masiva marcha de Ni Una Menos , y terminó este jueves . Fue un evento privado y custodiado para garantizar la tranquilidad de las dos ramas familiares de la adolescente de 14 años que manifestaron fuertes diferencias a lo largo de la investigación del femicidio.

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La madre y el padre de Agostina están separados y cada uno tiene su propio representante legal en la causa, es decir, no comparten abogados. Gabriel Vega le reprocha a Melisa Heredia su vínculo con Claudio Barrelier y el periodista de C5N Bernardo Magnago enumeró los motivos por los que la familia materna se distanció de Gabriel.

Embed - C5N on Instagram: " Femicidio de Agostina: el último adiós Familiares y amigos despidieron a la joven en una ceremonia íntima, que contó con un importante operativo policial para brindar privacidad."

"La familia de la madre dijo que el padre no tenía trato con la nena desde hace mucho tiempo, que desde agosto no le hablaba , que durante mucho tiempo no pasó la cuota alimentaria tampoco , que tuvieron que sacar a Agostina del colegio privado al que iba porque no podían pagarlo y que tiene una investigación en su contra por lesiones leves a la nena ", explicó Magnago desde Córdoba luego de que el cortejo fúnebre partiera desde la Funeraria Juan Caruso hacia el cementerio Parque Los Álamos.

"Por ese motivo tuvieron que hacer el velatorio en dos momentos , para la familia de la madre y después la familia del padre", concluyó el periodista.

Las otras tres denuncias por abuso sexual contra Claudio Barrelier

La abogada del padre de Agostina, Fernanda Alaniz, cuenta con otras tres denuncias por abuso sexual en la casa de Barrelier durante la última década. Una mujer de 22 años se acercó a los representantes legales de Gabriel para contarles que cuando tenía 12 años el imputado por el femicidio de Agostina la secuestró junto a otro hombre y la violaron en grupo en la casa del empleado municipal.

"Ayer en la marcha la abuela dijo que hay un video donde se ve a otras dos personas ingresando a la vivienda cuando Agostina ya había ingresado, falta mucho todavía de la investigación", advirtió Magnago tras recordar la denuncia por abuso sexual grupal.

La Fiscalía de Instrucción N°13 de Córdoba dispuso este jueves el secreto de sumario durante 10 días en la causa que investiga a Barrelier. De las otras dos denuncias de abuso no trascendieron más detalles.