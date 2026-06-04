Las impactantes revelaciones de uno de los inquilinos de Claudio Barrelier: "Agostina era un ángel"

El hombre vive en la casa donde habría sucedido el crimen. En una entrevista exclusiva con C5N, contó que lo conoció hace 10 meses, que nunca vio hechos de violencia con su pareja y reconoció que está "con miedo".

Uno de los inquilinos de la vivienda de Claudio Barrelier, señalada por los investigadores como la escena del crimen de Agostina, prestó declaración en exclusiva para C5N. El hombre, representado por el abogado Eduardo Medina Allende, vivió en la casa hasta el domingo posterior al femicidio y ya concurrió tres veces a declarar a la Fiscalía. "Agostina era un ángel" , describió a la menor y aseguró que no merecía un final así.

El testigo explicó cómo llegó a habitar la vivienda y cuál era su vínculo con el único detenido por el crimen. “Llego porque él me lo ofrece, yo estaba buscando un lugar donde quedarme y él me ofreció su vivienda porque era amplia y tenía varias habitaciones desocupadas ”, relató. La relación con Barrelier, según dijo, se inició hace unos diez meses en la cancha de Instituto de Córdoba, donde comenzó la amistad.

Respecto a la personalidad del acusado, el inquilino lo definió como “ una buena persona, alegre, divertido, alguien que siempre quería hacer cosas, jugar a la play, escuchar música, jugar al fútbol, ir a la cancha”. Aseguró que nunca observó actitudes agresivas ni situaciones que llamaran la atención.

Además, el ex inquilino aseguró que estuvo presente el día en que Agostina le pidió el número de teléfono a Barrelier en el complejo deportivo donde él jugaba al fútbol en Instituto. Según relató, la adolescente estaba acompañada por su madre Melisa y su hermano menor cuando ocurrió el pedido, pero Barrelier no le dio el contacto.

En cuanto a la relación que mantenía con Melisa y su familia, el hombre afirmó que nunca escuchó comentarios de Claudio sobre la víctima y que lo que sabía era por la madre de la joven, quien le contó que se conocían hacía tres años y que los hijos de ella tenían confianza con el acusado.

Respecto a la relación de Barrelier con las mujeres, el testigo sostuvo que siempre fue “buena, sin agresividad”, con discusiones típicas de pareja pero nada fuera de lo común.

El hombre dejó la casa el sábado por la mañana cuando acompañó a Claudio a jugar al fútbol para luego asistir juntos a un cumpleaños. Más tarde se dirigió a su trabajo en un kiosco de Avenida Alem alrededor de las 21 horas y Barrelier regresó solo a su vivienda, el mismo día en que desapareció Agostina.

El inquilino, que trabaja de noche, se enteró de la desaparición por Melisa, madre de la víctima. A las 5 de la madrugada del domingo, junto a dos amigos, se dirigió a la casa de ella y participaron de una búsqueda en el barrio Juan Pablo II, donde Agostina estudiaba. Posteriormente, acompañaron a Melisa a la comisaría para realizar la denuncia. Hasta ese momento, no había sospechas sobre Barrelier, más allá de que la madre lo había llamado para pedirle que pagara el remis de su hija.

La investigación también incluyó una visita a la casa de Franco, un joven mencionado por el detenido en un intento de desviar la atención de los investigadores.

Claudio Barrelier Agostina Vega

¿Qué pasó dentro de la "casa del horror"?

El domingo 24 de mayo, alrededor de las 11:30 de la mañana, el inquilino regresó junto a un amigo a “la casa del horror”. Según relató, ingresaron a la habitación donde él solía dormir y luego se dirigió hacia la cocina, atravesando el patio sin encontrar a nadie. Su intención era avisar a la mujer de Barrelier que estaba acompañado, tomando una cerveza en la habitación. Como no la encontró, decidió enviar un mensaje al acusado para informarle de su presencia. Nunca obtuvo respuesta y, desde ese día, no volvió a verlo.

El testigo precisó que permaneció en la vivienda hasta las 15 horas, momento en que se retiró hacia la casa de Melisa. Durante su estadía, lo único que le llamó la atención fue la presencia de un acolchado claro sobre la cama, distinto al que había dejado el sábado, de color gris oscuro. El resto de la habitación y la casa se encontraban sin cambios aparentes.

La descripción que hizo del lugar aportó detalles sobre la distribución: "al ingresar, a mano izquierda se encuentra un amplio living con televisión, equipo de música y un baño. Una puerta de madera conecta con el patio interno, desde donde, a unos 20 metros, se accede a la cocina. En esa área se ubican las habitaciones de la hija y de la pareja", explicó.

FORD KA AGOSTINA VERA CLAUDIO BARRELIER HJh5BmQXEAEf6JE

Por otra parte, también fue consultado por la presencia en la vivienda de la actual pareja de Barrelier, Soledad, la mujer del Ford Ka, y dijo nunca haberla visto. Supone que Claudio Barrelier pudo haber estado en la habitación con Agostina cuando él llegó, aunque no ingresó porque no tenía acceso y tampoco recibió respuesta al mensaje que le envió.

Respecto a lo que sucedía dentro de la casa, aseguró que nunca observó venta de drogas y que la única reunión multitudinaria que recuerda fue durante el último partido de Instituto como local donde el dueño de la casa colocó un televisor en la ventana, se hizo un asado y hubo gente en la vereda con banderas. "Una vez finalizado el encuentro, todo volvió a la normalidad", explicó.

Por último, en relación a las horas posteriores al crimen, el testigo relató que al retirarse hacia la casa de la madre de Agostina, alrededor de las 17 horas, recibió mensajes del remisero que había trasladado a la hija de Claudio hasta Fraguero y Campillo. Por la descripción del chofer, Melisa sospechaba que el pago lo había hecho Claudio. Esa información lo alertó y decidió colaborar con la familia. Aclaró además que conocía a Melisa a través de Claudio.

Este testimonio suma elementos a la reconstrucción de los movimientos en torno a la vivienda, aportando datos sobre las personas presentes y las actividades que se desarrollaban en el lugar. El testigo declaró de espaldas y con rostro tapado y aseguró que teme por su integridas tras la última declaración en la Fiscalía donde estuvo alrededor de 20 horas y "no la pasó bien".