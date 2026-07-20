Cómo seguirá el clima en el AMBA: ¿cuándo terminan las lluvias? El martes comienza con lloviznas y frío en Buenos Aires; desde el mediodía se prevé una mejora en las condiciones y un escenario más alentador para el resto de la semana. Por Agregar C5N en









La lluvia se queda hasta el martes al medidodía. Redes sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avisó que el martes 21 de julio en el AMBA va a ser un día fresco e inestable. La mañana arranca con chaparrones suaves, pero hacia el mediodía el clima empieza a “centrifugar” y mejora de a poco. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 10 y los 14 grados, manteniendo el aire frío típico de la estación.

Aunque el SMN prevé lloviznas durante la madrugada y la mañana, hacia el mediodía del martes llegará el alivio: el cielo comenzará a despejarse y las condiciones se volverán más estables. Lo más alentador de la semana es que según el pronóstico, no hay nuevas lluvias previstas para el resto de la semana en el AMBA.

A su vez, a lo largo de la semana, las temperaturas máximas irán en aumento y volverán a rondar los 20 grados, lo que permitirá tardes más templadas para esta época del año. Si bien las mañanas seguirán siendo frescas, el escenario será más propicio para estar al aire libre gracias a la ausencia de lluvias y a la estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto al resto del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla y naranja por tormenta, lluvia, viento, viento zonda y nevadas en Corrientes y por lluvia en el este de Río Negro y en la costa de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Además, hay alerta amarilla por viento zonda en las zonas de monte Catamarca, valles de Salta y puna de Jujuy. En la zona andina de esas provincias, al igual que en la de La Rioja y San Juan, la advertencia es por vientos fuertes.

Por otro lado, hay aviso amarillo por nevada en zona cordillerana de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, que sube a naranja en el centro y sur mendocino. En cuanto a las temperaturas extremas, el SMN lanzó alerta amarilla por frío en el oeste y sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.