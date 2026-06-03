3 de junio de 2026 Inicio
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Marcha por Ni Una Menos, minuto a minuto: cómo será la multitudinaria manifestación en todo el país

En medio de la conmoción por los femicidios de Noelia River, Dulce Candia y Agostina Vega, se espera una marcha masiva desde las 17 en el Congreso. Participarán organizaciones feministas, sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos.

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La marcha principal está convocada a las 17.

La marcha principal está convocada a las 17.

Este miércoles se llevará adelante una nueva marcha a once años del primer Ni Una Menos que se realizó en Argentina, tras el femicidio de Chiara Paez en el año 2015. La convocatoria principal está citada a las 17 en el Congreso y se replicará en distintos puntos del país.

La movilización Ni Una Menos se realizará, como todos los años, el 3 de junio. 
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La convocatoria de este año se realizará bajo la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", una frase que busca visibilizar no solo la violencia machista sino también las desigualdades económicas que afectan a mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos de la jornada también estará el pedido de justicia por Agostina Vega, la adolescente asesinada en Córdoba; Dulce María Beatriz Candia, hallada muerta en Misiones; y Noelia Carolina Romero, víctima de femicidio en Temperley. Sus casos se convirtieron en símbolos de la lucha contra la violencia de género en las últimas semanas y volvieron a poner en el centro del debate la gravedad de la problemática.

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La actividad central está prevista para las 17:00 en el Congreso, donde se realizará el acto principal con la participación de referentes feministas, organizaciones sociales y familiares de víctimas. No obstante, la concentración en la zona comenzará varias horas antes con la llegada de columnas y agrupaciones.

Según el cronograma difundido por los organizadores, la jornada se desarrollará de la siguiente manera:

  • Desde las 14 comenzará la concentración de organizaciones sociales, sindicales y feministas.
  • A las 17:00 será el acto central y de la movilización frente al Congreso.

Ni Una Menos: a qué hora es la movilización y qué calles estarán cortadas

Tras la habitual marcha de jubilados, se espera una multitudinaria afluencia y, por eso, el Ministerio de Seguridad porteño llevará a cabo un operativo especial y anticipó que el tránsito estará completamente cortado en la zona de la Avenida de Mayo, Rivadavia, Callao y Entre Ríos hasta la calle Sarandí.

Las líneas de colectivos que recorren la zona del Congreso cambiarán sus rutas pasadas las 13. En tanto, las estaciones de subte Congreso, de la línea A, y Callao, de la línea B, funcionarán con intermitencias preventivas de acuerdo a la cantidad de personas que utilicen el servicio.

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